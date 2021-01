Íme a 2021-es év első húzása!

Elég sok mindent áthoztunk magunkkal a 2020-as évből: velünk tartott például a koronavírus is, de az ötös lottó is, aminek szombat lévén kihúzták a számait. Mutatjuk is őket emelkedő számsorrendben!

7, 45, 65, 86, 88.

Telitalálatos szelvény nem volt.