Magyar kamionos Dovernél: Hazafelé mentünk karácsonyra, nem készültünk tartalékkal

A sofőrök nyűgösek, a döntéshozókat szidják, a többségük lassan már otthon lenne – mondta lapunknak Kovács Gábor magyar kamionsofőr, aki 29. órája vesztegelt a várakozásra kijelölt Manston repülőtéren, amikor beszéltünk vele. Kollégáival a sajtóból és a közösségi médiából próbálnak tájékozódni, van, akinek fűtés sincs a kocsijában, karácsonykor pedig két napig szünetel a hajós átkelés.

Kezdetben álltak itt-ott az autók, majd dél körül kijelölték ezt a használton kívüli repteret harminc kilométerre Dovertől. Tegnap éjszakáig teljesen megtelt

– mondja Kovács Gábor magyar kamionsofőr arról, hogy pontosan mi történt azután, hogy Franciaország bejelentette: a teherforgalmat sem engedi be Nagy-Britannia irányából, miután a szigetországban a koronavírus új változata kezdett terjedni.

Mint mondja, a doveri kikötő előtti utolsó körforgalomnál közölték a sofőrökkel, hogy a reptérre kell menniük, a hatóságok ugyanis el akarták terelni valahova a rengeteg feltorlódott kamiont. Ezt követően azt az információt kapták, hogy a több nap után eredményt hozó PCR-teszt negatív eredményére lesz szükségük a továbbhaladáshoz, majd végül nemzetközi megállapodások nyomán ezt finomították antigén gyorstesztre.

Megmutatták és ott hagyták őket

„Nagyon nem közlékenyek” – summázza a hatóságok tájékoztatását, sok esetben a cégek otthoni munkatársai is alig tudtak valamit.Ő például kollégáival együtt úgy tudta meg, hová kell mennie, hogy a cégük egyik sofőrje visszament a körforgalomhoz, ahol megkapta a reptér címét, s továbbadta munkatársainak. Arról is így szereztek információt, hogy majd ott tesztelik őket.

Amikor megjöttünk, betereltek minket erre a területre, ki volt bójázva, millió sárga ruhás ember, hol rendőr, hol reptéri alkalmazott. Megmutatták, hol kell megállni, aztán jól ott hagytak minket. A több kilométer hosszú reptéren fél óra kutyagolás volt, mire elsétáltunk a végére. Ott kaptunk egy liter vizet, meg egy tájékoztatót a munka- és balesetvédelemről, de arról, hogy mi lesz velünk, arról nem

– meséli Kovács. Kérdésükre akkor azt mondták, nem tudják, mikor tesztelik őket.

Azóta elmondása szerint elkezdődött a tesztelés, bár erről is az internetről tájékozódva szereztek tudomást. A helyszínen várakozók ugyanis tájékoztatás híján a sajtóból és a közösségi médiából próbálnak tájékozódni arról, mire számíthatnak. Ez alapján arról értesültek, beadnak a járműbe egy tesztet az embereknek és azt maguknak kell elvégezni, majd online regisztrálni az eredményét.

Két órát bírt a két vécé

Kovács Gábor elmondása szerint három helyen látott kirakva büfékocsit, ahol adnak az ott rekedt dolgozóknak egy marék sült krumplit meg egy hot dogot vagy hamburgert. Mint mondja, beállt kétszer a sorba, de a szakadó eső miatt nem várta ki, míg ételhez jut.

„Tegnap reggel alakult egy Facebook-csoport, két magyar találta ki, este nyolcra már több mint ezren voltak a segítők. Úgy tudtak beküldeni kaját, vizet, hogy aki jött be, annak odaadták, hogy vigye be” – idézi fel. Hozzáteszi: hiába a segítség, egyelőre ebből sem éreznek sokat. Negyven sor szélesen és három kilométer hosszan áll több ezer a jármű, ha behoznak egy utánfutónyi élelmet, az azonnal elfogy.

A többség a kocsiban lévő vizet használja, de az kell a folyadékpótlásra, tisztálkodási lehetőség pedig nincs. Az éjszaka hoztak a területre mobil vécéket, húszméterenként tették le őket, addig összesen kettő toalett volt, amelyekből két óra után már az ajtón folyt ki a vizelet. Így az emberek arra is rákényszerültek, hogy a kamion körül végezzék el a dolgukat.

Kérdésünkre a magyar sofőr azt mondja, szűk háromezer körüli ott tartózkodóról beszélnek, de nem lehet tudni pontosan, mennyien vesztegelnek a reptéren. Ő úgy tudja, a nemzetközi fuvarozó szervezetek igyekeznek eljárni és olyan ígéret hangzott el, hogy Hollandia irányába elképzelhető, hogy átengedik őket.

Sok magyar várakozik

Magyarok, románok, litvánok, lengyelek, bolgárok vannak nagy számban a veszteglők között – mondja Kovács, aki szerint a várakozók közül a franciákat különválasztották.

Ezeket az árukat ránk bízták, ezt haza kell vigyük. Nem mehetünk innen el, ha hazahozatom magam a nagykövetséggel, itt hagyom a kocsit, akkor engem kirúgnak, a fizetést nem fogom megkapni

– feleli arra a kérdésünkre, próbáltak-e a magyar nagykövetséghez fordulni.

A londoni iroda egyébként Facebook-posztjában arról ír, hogy francia-brit megállapodás alapján negatív teszt után továbbengedik a fuvarosokat. A késő délután kikerült posztban az is szerepel, hogy akiknél pozitív a szűrés eredménye, az tíz napra karanténba kerül, amiről a brit fél gondoskodik. Interjúalanyunk, mint mondja, el sem tudja képzelni, ezt hogyan fogják kivitelezni.

Valakinek fűtése sincs

A várakozók között ráadásul nem csak kamionok, hanem furgonok, teherautók is állnak, ami azért súlyosabb helyzet, mivel ők jellemzően nem több napos fuvarra vannak berendezkedve. Kovács Gábor beszélt olyan furgonos kollégájával, akinek nincs állófűtés sem az autójában. Akinél van, azoknál most az jelent dilemmát, hogy az ehhez szükséges üzemanyagot hogyan osszák be, a magasabb árak miatt ugyanis jellemzően az áruszállítók nem Nagy-Britanniában tankolják meg a járműveiket.

Szintén súlyosbítja a helyzetet, hogy most a kamionosok sem készültek nagy mennyiségű tartalék élelemmel, ugyanis a többségük éppen hazafelé tartott az ünnepekre.

Kovács például tervei szerint csütörtök reggel – mint mondta – „már urasan otthon lett volna”, most azonban már az is elképzelhető, hogy csak januárban jut haza Magyarországra. Félnek attól, hogy mivel sokan össze vannak zárva a reptér területére, akkor ott is kialakulhat egy járványgóc.

A franciákat szidják

Kérdésünkre, hogy milyen a hangulat a repülőtéren, azt felelte, a franciákat és az EU-t szidják a sofőrök. Ráadásul mint hozzáteszi, a szituáció aránytalanságát jellemzi, hogy a fuvarozók többsége útvonaltól függően alig egy-két órát tölt Franciaországban.

Számukra a legrosszabb egyértelműen az, hogy nem mehetnek ki a reptér területéről. Felidézte, hogy a doveri kikötő környékén már lincshangulat alakult ki, a rendőrökkel a dühös sofőrök egy része össze is verekedett. Náluk ilyen nincs, néha a dudát nyomják, hogy felhívják magukra a figyelmet. Így összegez: