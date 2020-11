Ángyán József: Átverés volt a földárverés Komárom-Esztergomban is

Ángyán József szerint a „Földet a gazdáknak!” nevű program – a félrevezető kormányzati sikerpropaganda ellenére – Komárom-Esztergom megyében sem kedvezett a valóban földművelésből élő családoknak. A professzor szerint a „földbéke” megteremtése álom, amire jó példa az újabb, az általa megvizsgált immár 14. megye állami földprivatizációja is.

Az egykori agrárállamtitkár – a Greenpeace Magyarország Egyesület támogatásával – elkészített legújabb jelentése szerint Komárom-Esztergom megyében a terület 110 nyertes árverezőhöz került. A földek több mint kétharmadát (67%-át), mintegy 4 600 hektárt nem a propagandában szereplő „kis/közepes családi gazdaságok”, hanem 46 nyertes nevén 22 nagy érdekeltség szerezte meg. A nyertes érdekeltségek közel 30%-a közben a területek kevesebb mint 4%-ához, alig 250 hektárhoz jutott.

Ángyán József szerint a rendszer megtévesztő, hiszen a kiválasztott keveseknek nagy, viszonylag sokaknak pedig igen kis területeket juttat.

A megye adatai is erősítik azt az általános tendenciát, hogy a propagandával ellentétben („a föld azé a helyben élő földművesé legyen, aki azt megműveli”), a helyi gazdálkodók elől a földek jelentős részét más településen élő, tőkeerős árverezők szerzik meg.

Ráadásul az úgynevezett »helybeliek« között találunk olyan cégtulajdonosokat is, akik – a földforgalmi törvény abszurd szabályozása folytán, lakhelyüktől és foglalkozásuktól függetlenül – cégük székhelye jogán válhattak úgy »szerzőképes helyi földművessé«, hogy helyben akár sohasem jártak és/vagy a mezőgazdaságot hírből is alig ismerik. Továbbá néhányan közülük nemcsak, hogy nem »helybeliek«, hanem 600 ha-t, az elárverezett terület 9%-át a kormányhatározatban rögzített 20 km-nél is nagyobb, átlagosan 33 km távolságban lakó, 9 nyertes árverező – köztük pl. egy FIDESZ alapító tag több közös cégekben érdekelt üzlettársa, a megszerzett 154 ha földterülettől 95 km távolságban, egy budai, hegyvidéki, nagy, exkluzív villában élő, 70 éves közgazdász – szerezte meg.