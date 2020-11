Szlávik János: tragédia lenne az egészségügynek a teljes iskolazár

Az infektológus szerint „senki nem tudja megmondani, mi lesz”.

Szlávik János a Mandinernek az egyre tragikusabb adatokról azt mondta, a betegek átlagéletkora (most 76,1 év) sajnos folyamatosan emelkedik, ez magyarázza, hogy az intenzív osztályokon is több a halott. A Dél-pesti Centrumkórház főorvosa a koronavírus-járvány tetőzéséről eddig úgy gondolta, novemberben lesz a plató szakasz (amikor nem emelkedik, hanem beáll egy szintre az új fertőzöttek száma), de szerinte most már

senki nem tudja megmondani, mi lesz.

Az Orbán Viktor miniszterelnök által bejelentett szigorításokról az mondta, ezek csak két hét után éreztetik hatásukat. Szlávik János nagyon nem iskolabezárás-párti, mert a gyerekekre a legritkábban veszélyes a vírus, ha pedig

bezárnák az általános iskolákat, akkor az összes szakdolgozó, nővér, fiatal orvos otthon maradna a gyerekkel, és ez tragédia lenne az egészségügy számára”.

A szülőknek nem a gyerek, hanem maguk és a nagyszülők miatt kell aggódniuk. Szlávik János a kórházi kapacitások, az egészségügyi rendszer leterheltsége kapcsán egyértelműnek nevezte, hogy

ha egy intenzív osztályt másfélszeresére bővítenek, akkor másfélszerannyi dolgozó kell a betegek ellátásához.

Arról, hogy az egészségügyi dolgozók 3,3 százaléka fertőződött meg Covid-19-cel a járvány kezdete óta, azt mondta, náluk ez a szám még alacsonyabb és a megbetegedettek sem a munkájuk közben fertőződtek meg, hanem otthon a gyerektől, rokontól, ismerőstől.

A Dél-pesti Centrumkórház főorvosa szerint ennyi fertőzöttnél elkerülhetetlen, hogy fiatalabb áldozatok is legyenek, ami azt is mutatja, mennyire veszélyes a vírus.

Intő jel lehet ez a vírusszkeptikusoknak is, akik láthatják, hogy hiába gondolják, hogy csak öregek halnak meg a fertőzés következtében. (…) Íme, vannak fiatal elhunytak is.

Szlávik doktor nehezen feldolgozhatónak nevezi az úgynevezett citokinvihart, ami fiataloknál is előfordul, és nem lehet előre jelezni. Mint mondta, a koronavírus és influenza között hatalmas a különbség. Utóbbi egy légúti vírusos megbetegedés, baktérium okozta szövődményekkel, míg a Covid-19 magában is veszélyes, szövődmény nélkül okoz tüdőgyulladást, szívizominfarktust, agyvérzést, ráadásul nagyon nehéz kikeveredni belőle, sok a hosszútávú tünet.

Az infektológus a betegekről azt mondta, a fiatalok lelkileg nehezebben viselik, a kórházba került középkorúak is, az idősek inkább hozzászoktak már a kórházhoz, nekik az elszigeteltség, a bezártság jelent nehézséget.

Kiemelt kép: Mohos Márton / 24.hu