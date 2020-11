Koronavírusos Salgótarján polgármestere

Pozitív lett a koronavírus-tesztje Fekete Zsoltnak, Salgótarján polgármesterének és három közvetlen kollégájának, számolt be róla az ellenzéki városvezető kedden reggel Facebook-oldalán.

Mint írta,

jómagam egyelőre szerencsésebb helyzetben vagyok, tünetmentesen dolgozom itthonról, munkatársaim lábadoznak. Mától a polgármesteri hivatal dolgozói bizonytalan ideig távmunkában végzik napi teendőiket, a személyes ügyfélfogadás is bizonytalan ideig szünetel. A hivatal irodáit fertőtlenítik.

Fekete Zsolt arra kért minden salgótarjánit, vegye komolyan a kormány és az operatív törzs által hozott szabályokat.

Mindenki láthatja, hogy a számok egyre súlyosabbak, erősen növekszik a fertőzöttek száma és sajnos a halálozásoké is. Kérek mindenkit, viseljen maszkot! A szájmaszk 80 százalékban véd a koronavírus fertőzéstől abban az esetben, ha mindenki hordja, és helyesen, az orrot is eltakarva teszi azt! Vigyázzanak magukra és vigyázzanak környezetükre is!