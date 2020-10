Féltékenységből derítőbe dobta a hároméves öccsét egy borsodi fiú, belefulladt

Letartóztatott a Miskolci Járásbíróság egy tizennégy év alatti fiút, mert emésztőgödörbe dobta a hároméves öccsét Szerencs közelében. Az egészen döbbenetes tettét tavaly áprilisban követte el, de csak most jutott el abba a szakba az ügy, hogy elrendeljék a gyanúsított letartóztatását.

A nyomozás adatai szerint a fiú féltékeny volt a hároméves féltestvérére. Az ominózus nap szülői felügyelet nélkül játszott a fiú a kiskorú testvéreivel, az unokatestvéreivel, köztük a hároméves öccsével is. A fiú játék közben levette az udvari szennyvízakna fedelét, majd megfogta a kisfiú kezét, lábát és beledobta a derítőbe. A fiú nem szólt senkinek a tettéről, lezárta az emésztőgödör tetejét és bement a lakásba.

A kiskorú sértett holttestét több óra elteltével a szennyvízaknában találták meg. A halálát fulladás okozta. A fiút különös kegyetlenséggel, tizennegyedik életévét be nem töltött, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberöléssel gyanúsították meg.

Mivel még nem töltötte be a tizennegyedik életévét, ezért csak négy évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Mivel a fiatalkorú korábban a lakóhelyéről ismeretlen helyre távozott, ezért tartani lehet attól, hogy a jövőben megszökne vagy elrejtőzne a hatóságok elől. De az is feltehető, hogy szabadlábon hagyása esetén a tanúk befolyásolásával veszélyeztetné a bizonyítás eredményességét, vagy újabb bűncselekményt követne el. Mindezek miatt a bíróság egy hónapra elrendelte a letartóztatását.A bíróság döntését az ügyész, a fiú és a védője is elfogadta, így a végzés végleges.

