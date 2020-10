Védőoltások: hosszútávú védelem vagy évenkénti ismétlés?

Miért van az, hogy valamelyik betegség ellen elég egyszer beoltatni magunkat, míg más esetben évente kell kérnünk a védőoltást? Nézzük meg az influenza és a bakteriális tüdőgyulladás példáján keresztül.

Az influenza és a pneumococcus okozta tüdőgyulladás ellen is van már védőoltás, a kétféle oltás akár együtt és külön-külön is beadható. Van köztük azonban egy nagy különbség, míg az elsőt évente ismételni kell, a másodikat elég egyszer beadatni.

Az influenza elleni védőoltás furcsa kivétel az oltások között. A kórokozója ugyanis olyan különleges képességgel rendelkezik, hogy egyes típusainak szerkezete folyamatosan és gyorsan képes a változásra. Amellett, hogy az influenzavírus-törzsek évente képesek változni, a különböző féltekéken is másképpen jelenhetnek meg. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) évente meghatározza az influenza elleni védőoltás képletét az északi féltekére és a déli féltekére is ezért csak úgy szerezhetünk védettséget ellenük, ha évről-évre beadatjuk magunknak a szezonális védőoltásokat. 1

A tüdőgyulladás minden életkorban és minden évszakban előfordulhat, a legfiatalabb gyermekek mellett az idősek és a krónikus betegek a leginkább veszélyeztetettek, valamint a dohányosok és az immun sérültek. Felnőtt korban 50 év felett javasolt és aki még nem kapott korábban pneumococcus elleni oltást, annak azt javasolják, hogy konjugált védőoltást kérjen. Ez mit jelent pontosan? Az oltóanyag ez esetben hozzá van konjugálva (kötve, kapcsolva) egy fehérjéhez, melynek hatására immunmemória alakul ki, az immunsejtek így jobban felismerik a jövőben a kórokozót és hosszabb távú védettséget szerezhetünk, amely emlékeztető oltással szükség esetén megerősíthető. Egyetlen oltás is elegendő a tartós védettség kialakításához, mivel az influenzával ellentétben ez a baktérium nem változik. 1

Különösen az idős korosztály számára fontos, hogy influenza és tüdőgyulladás ellen is kapjanak védőoltást. Az influenza leggyakoribb súlyos szövődménye éppen a tüdőgyulladás, ami viszont az idősek egyik vezető haláloka. Ha nem vezet halálhoz, 65 év felett akkor is jellemzően súlyosabb formában jelentkezik, gyakrabban igényel hosszú kórházi kezelést és súlyos szövődményei is lehetnek. Ahhoz, hogy az idős korosztály tagjai hosszabb ideig éljenek egészséges életet, megőrizzék aktív, önálló életvitelüket ajánlott mindkét védőoltást beadatniuk. Előbbit évente, utóbbit pedig elég csak egyszeri alkalommal.

Referencia:

1. NNK módszertani levele a 2020 évi védőoltásokról. Elérhetőség: Védőoltási Módszertani Levél – 2020 https://www.antsz.hu/felso_menu/temaink/jarvany/modszertani_levelek; Utolsó megtekintés 2020. szeptember 22.

Anyag lezárás dátuma 2010.10.05.