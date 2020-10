Időjárás: ma végre talán meglátjuk a napot

Esős, borult napok után vasárnap az ország nagy részén elkezd csökkenni, felszakadozni a felhőzet, a szerencsésebbek akár a napot is láthatják, még ha nem is túl sok időre – ígéri az OMSZ. Erre a legkisebb esély az ország keleti-északkeleti részén lesz, ott ugyanis még ma is lehet gyenge eső, szitálás, ám a nap második felére ott is szakadozni kezd a felhőzet.

Az ország többi részén legfeljebb elszórtan fordulhat elő kisebb zápor, az északnyugati, nyugati szél viszont több helyen felerősödik, élénk lökésekkel. Nap közben 8 és 15 fok közé melegszik az idő, főleg a délnyugati országrészben lesz enyhébb az idő, késő estére viszont 4 és 9 fok közé hűl az idő.

Kiemelt kép: Altan Gocher/NurPhoto via Getty Images