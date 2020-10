Október első két hetében többen haltak meg koronavírusban, mint előtte négy hónap alatt

A kormányzati koronavírus oldal egyik nagy hiányossága, hogy aktuális adatokat mutat csak, így onnan most a halottakra vonatkozóan csak az derül ki, hogy az eddig elhunytak 44 százaléka élt Budapesten. Ha valaki idősoros statisztikát szeretne a magyar járványhelyzetről, annak magának kell feljegyeznie a napi adatokat – ahogy teszi a Radex is, az általuk vezetett grafikonok egyikén pedig látható is egy október eleji fordulat: pár napja megváltozott a helyzet és a elhunyt vidékiek száma meghaladta a budapesti halottakét, az olló azóta csak nagyobbra nyílt (Budapestnek 449, vidéknek 574 koronavírus-halottja van), vagyis a második hullám jobban sújtja a vidéket, mint az első, és a halálozási adatok kezdenek közelíteni a lakosságarányosnak megfelelő szinthez.

Az első magyarországi halálesetről március 15-én adott hírt a 18. kerületi polgármester, utána napokig nem változott az elhunytak száma, bő egy hónappal később viszont elérte csúcsát az első hullám: április 19-én tizenhét új halálesetet jelentettek. Ez a rekord dőlt meg október első napjaiban (7-én 24 esetről tájékoztatott a koronavirus.gov.hu), majd 13-án, kedden újra, amikor huszonnyolccal nőtt a halottak száma a statisztikában, szerdán pedig huszonhéttel. Miközben július második felében két héten át nem jelentettek új halálesetet Magyarországon.

Május végétől szeptember végéig, azaz négy hónap alatt pedig kevesebben haltak meg, mint október első két hetében, amikor már 242-en vesztették életüket.

A következő grafikonon vonallal jelöltük a halálesetek összesített számát (amihez a diagram jobb oldali Y-tengelye tartozik), az oszlopok pedig azt mutatják, hogy az adott napon hány halálesetet jelentettek. Jól látszik, hogy nemcsak a fertőzések, de a halálozások száma is a exponenciálisan emelkedik az elmúlt pár hétben: októberben nem volt olyan nap, hogy tíznél kevesebb lett volna az elhunytak száma.

