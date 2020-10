Egy német család bebizonyította, hogy a fenntarthatóság jó üzleti döntés

Egy bébiételt előállító cégtől nem várható el kevesebb, mint hogy érezze a jelen döntéseinek súlyát és generációkra előre tekintve, az egész bolygót figyelembe véve működjön. A német Hipp család által irányított cégcsoport az ökogazdálkodás úttörőjeként több mint 60 éve képviseli a természet, az ember és a gazdaság egyensúlyának ügyét. Minden termékük állásfoglalás a fenntartható gazdálkodás és az ökológiai szemlélet mellett és annak bizonyítéka, hogy felelősségteljes szemlélettel, a tradíciók megőrzésével is hatalmas üzleti sikereket lehet elérni.

Valószínűleg nincs olyan kisgyerekes család ma Magyarországon, aki ne ismerné a HiPP bébiételeket. Sőt: elképzelhető, hogy azok a szülők, akik ma kanálrepülővel gyerekük szájába repítik a vacsorát, egykor maguk is HiPP bébiételt vacsoráztak. Az első HiPP bébiétel egy férj törődő gesztusából született, mára pedig a cégcsoport a világ legnagyobb bionyersanyag feldolgozójaként az egész világot eléri termékeivel. A cégcsoportnak körülbelül 8000 biogazdálkodó szállít be fenntartható termelésből származó alapanyagokat. Ennek a zöld történetnek, az ember és a környezet közötti egyensúly megteremtésének csaknem 30 éve Magyarország is a része.

1899-ben Josef Hipp segíteni akart újszülött ikreiket szoptató feleségének, így kétszersült-lisztből és tejből egy olyan pépet készített, amely megfelelt a csecsemők táplálási igényeinek. Fiuk, Georg Hipp 1932-ben már kifejezetten bébiételekre szakosodott vállalkozást alapított a németországi Pfaffenhofenben, 1956-ban pedig a svájci Dr. Hans Müller segítségével az ekkor már jelentősen nagyobb, szélesebb termékkínálattal rendelkező cég olyan zöld fordulatot tett, amely több mint 60 éve alapjaiban határozza meg a HiPPcégcsoport hitvallását, törekvéseit. Georg Hipp biotermesztésbe fogott, családi vállalkozását pedig a svájci bio-mezőgazdaság atyjával ökológiai szempontok szerint alapította át.

Hipp professzor jelenleg is ügyvezető tulajdonosként irányítja a vállalatot, és a termékekért „saját maga kezeskedik”. Ebben segítségére van fia, Stefan, aki maga is szenvedélyes biogazdálkodó, a fajtagazdagság fenntartásának és a földek megmentésének elkötelezett védelmezője.

A HIPP Magyarországon

A cég tulajdonosai a magyarországi rendszerváltás után úgy döntöttek, hogy a németországi és az ausztriai gyártó üzem mellett a közép- és kelet- európai piacok ellátására nálunk is létrehoznak egy feldolgozó üzemet. 1991-ben választásuk egy különleges területre esett:

a hanságligeti ingatlan a Fertő-Hanság Nemzeti Park természetvédelmi területe mellett helyezkedik el, ami biztosítja, hogy a környezetet jelentősen terhelő tevékenység nem kerül az üzem közelébe.

Ez egy rendkívül fontos kritérium, a HiPP saját, az uniós biotermesztési előírásoknál is szigorúbb követelményei miatt. A nyersanyag beérkezésétől a késztermékig több száz szigorú analízis és ellenőrzés biztosítja a termékek állandó minőségét és maximális megbízhatóságát.

A termeltetés során nem használnak szintetikus vegyszereket: a gabonánál, gyümölcsöknél és zöldségeknél a kártevők irtását a természetes anyagokra és a hasznos rovarokra bízzák. A marhahúst tartalmazó bébiételnél csak szürke marha borjak húsát dolgozzák fel, fontos szerepet vállalva ezzel abban, hogy az őshonos fajta genetikai állománya fennmaradhasson.

Ilyen szigorú beszerzési és előállítási kritériumok mellett felmerülhet, hogy az üzleti szempontokat nehézkes lehet érvényesíteni, erre azonban a a cég számai egyértelműen rácáfolnak: a 90 millió darabos kapacitású hanságligeti üzem termékei 38 országba jutnak el.

A HiPP számára a fenntarthatóság a munkaszervezésben és a csomagolásban is elsődleges fontosságú. A környezet érdekeit is szem előtt tartó működéshez egy olyan rendszert kellett felépíteni, aminek minden mozgató rugója a fenntarthatóságot szolgálja. A cég központja a megalapítás óta is Pfaffenhofenben van: az épület bio téglából, fából és más természetes anyagokból készült. Magyarországi értékesítési irodájuk pedig egy budai családi ház, amelynél ugyanezen alapelvek érvényesülnek.

2011 óta a HiPP Kft. által használt villamos energia 100 százaléka megújuló forrásból származik, ez korábban vízi erőművekből származott, az idei évtől viszont az üzemtől 25 km-re levő mosonmagyaróvári szélerőműből kapják a zöld áramot. A HiPP komolyan veszi a szemléletformálást is, partnereiktől elvárják, hogy ugyanolyan társadalmi és ökológiai követelményeket állítsanak fel saját maguk számára, mint azt HiPP teszi feléjük. Ezen felül a beszállítók vállalják, hogy betartják az összes, a HiPP által megfogalmazott környezetvédelmi és társadalmi normát.

30 éves az UniCredit Az UniCredit Bank az elmúlt 30 éve alatt számos olyan projektet és vállalkozást finanszírozott, amelyek fenntarthatóbbá tették a világot. Ilyen vállalkozás a Hipp Kft. is. Az UniCredit Bank a jövőben is elkötelezett támogatója marad az üzleti és környezeti fenntarthatóságnak.

A Hipp a hulladékok 90 százalékát újrahasznosíttatja: a papírból kartonpapír, a fóliából újra fólia, az üvegből újra üveg termék, a szennyvíziszapból pedig komposztálás után virágföld lesz, így ezek kikerülnek a hulladék körből. Odafigyelnek vízfogyasztásukra, így óvva a Föld legértékesebb kincsét. Mindig hosszú távú együttműködésekre törekedtek, évtizedek óta fennálló partnerkapcsolatban vannak az UniCredittel és annak jogelődjével is. Gyakorlatilag több mint 25 éve az UniCredit a “házi bankjuk”.

Claus Hipp több interjúban is elmondta: azért szerepel családja neve a termékek üvegein, mert felelősséget vállalnak a termékek minőségéért és tisztaságukért. A saját maga és cége elé állított mérce magasabb, mint amit a hivatalok vagy az unió megkíván, ezzel a kérlelhetetlen maximalizmussal lett a fenntartható gazdálkodás ikonikus alakja, aki gondolatait, élettapasztalatait több könyvben is megosztotta. Claus Hipp szerint a mostani, fiatal generációnak történelmi távlatokban a legrosszabb esélyei vannak egy biztonságos jövőre. Egy új, generációk közötti paktum létrehozását szorgalmazza és óvva int a vak egoizmustól és a tiszta profitgondolkodástól. Cége példájával azt bizonyítja, hogy ezek nem romantikus ideák, hanem működő piaci megoldások, amelyek a gazdasági siker oltárán nem áldozzák a fel a jövőt hanem minden nap tesznek érte.