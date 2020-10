Orvosi Kamara: a bértábla így nem elfogadható

Több probléma is van a kormány tervezetével az érdekvédelmi szervezet szerint.

Reagált az Magyar Orvosi Kamara a kormány az orvosi béremelésről szóló törvényjavaslatra, amely alapjaiban alakítja át az egészségügyi rendszert.

Mai cikkünkben részletesen megírtuk: benyújtotta a kormány azt a törvényjavaslatot, amelyről a hétvégén a Magyar Orvosi Kamara elnöksége tárgyalt és egyezett meg Orbán Viktor miniszterelnökkel.

A törvényjavaslat szerint három lépcsőben valósul meg az orvosok béremelése: 2021-ben, 2022-ben és 2023-ban kaphatnak emelést, vagyis az utolsó kör már a 2022-es választás utánra esik. A 34 oldalas javaslat nemcsak a háromlépcsős béremelést tartalmazza, hanem a hálapénz büntetését is, emellett a magán- és a közellátás viszonyát is alapvetően átalakítaná. Cikkünkben részletesen megírtuk a béremelési tervezet konkrét összegeit is.

Alapjaiban alakítja át az egészségügyi rendszert az orvosi béremelésről szóló törvényjavaslat A hálapénz adásáért is börtön járhat, a magán- és az állami ellátást a másodállás tiltásával is szétválasztanák.

A MOK azzal kezdi hétfő esti közleményét, hogy nagyon gyors idő alatt kellett reagálniuk egy nagyon bonyolult tervezetre.

A legfontosabb állítása pedig az a közleményüknek, hogy a tervezet bértáblával kapcsolatos része

így nem fogadható el.

Továbbá ezt írják:

az alapítványoknál és magánszolgáltatóknál dolgozókra is ki kellene terjeszteni a tervezetet

a másodállás korlátozását a MOK elvben támogatja, ugyanakkor annak pontos kidolgozását és differenciálását szükségesnek tartja, ez azonban jelenleg nem történt még meg

a MOK nehezményezi, hogy a tervezet elvileg lehetőséget ad az általuk javasolt alapbértől lefelé (igaz, felfelé is) eltérni, szerintük ez elfogadhatatlan

az is probléma számukra, hogy a bértábla nem kezeli a képesítésbeli különbségeket. Erről részletesen írnak kritikájuk utolsó pontjában.

A MOK teljes közleménye itt olvasható.

Kiemelt kép: Ivándi-Szabó Balázs /24.hu