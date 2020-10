Közös programírásba kezd az ellenzék

Október elsején az ellenzéki pártok elnökei (Momentum, DK, Jobbik, MSZP, LMP, Párbeszéd) megtartották második találkozójukat – derül ki a pártok sajtóközleményéből. A pártok vezetői megerősítették, hogy a 2022-es választáson az ellenzéki pártok együttműködésére van szükség a NER lebontása érdekében. A pártelnökök megerősítették azt is, hogy közös programot kell az ellenzéknek adnia Magyarországnak.

A program összeállítása azonban időigényes feladat, ezért ezt már most megkezdik a pártok: a pártelnökök megalapították a programíró bizottságot, amelynek fő feladata az ellenzéki pártok programjainak összehangolása lesz. A bizottságban a pártok szakpolitikai stábjai együtt fognak dolgozni, számos külső szakértői vélemény bevonására is törekednek majd, valamint korábbi programalkotó kezdeményezések eredményeire is építenek.

A tegnapi találkozón további egyeztetések történtek mind a választókerületi esélyek felméréséről, mind az előválasztások részletszabályairól, ezekről azonban a pártelnökök csak egy későbbi találkozó keretében döntenek majd. Az ellenzéki pártok figyelme most elsődlegesen az október 11-ei borsodi időközi választáson van, ahol az utolsó napos mozgósításon és a részvételen múlhat, hogy a közös ellenzéki jelölt, Bíró László győzelmével megfosztható-e a Fidesz a kétharmados többségétől.

kiemelt kép: MTI/Balogh Zoltán