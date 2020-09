70 fős szerkesztőséggel indul a Telex

70 fős szerkesztőséggel indul el az Indextől távozó újságírók és szerkesztők által alapított telex.hu, közölték szerdán este a Facebookon.

A posztban közzétették az összes újságíró nevét, valamint egy közös fotót is készítettek magukról. Utóbbival kapcsolatban azt írták,

az előző munkahelyünktől egy hasonló képpel búcsúztunk augusztus 31-én. Akkor megköszöntük, hogy velünk tartottatok ezen az úton, most már azt is köszönjük, hogy azóta is kitartottatok mellettünk, sőt rengetegen támogatjátok a Telexet.