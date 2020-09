Letartóztatták az óbudai általános iskolás kislányokkal fajtalankodó kertészt

Letartóztatta a Fővárosi Törvényszék azt a szexuális erőszakkal és más bűncselekményekkel vádolt 62 éves L. Tibort, akit négy éven keresztül molesztálta a gyerekeket az egyik óbudai általános iskolában.

A férfi portásként, majd kertész-karbantartóként dolgozott a Keve utcai iskolában. Emellett futball-és zsonglőredzéseket is tartott, illetve részt vett a gyerekek táboroztatásban is. A férfi kihasználta a kislányok iránta kialakult bizalmát és 2015-től több tanulóhoz is szexuálisan közeledett, veszélyeztette a fejlődésüket, többeket is simogatott, valamint szexuálisan bántalmazott.

A Fővárosi Főügyészség 11 év 8 hónap fegyházat kért az 5 rendbeli tizenkettedik életévét be nem töltött, az elkövető befolyása alatt álló személy sérelmére folytatólagosan elkövetett szexuális erőszakkal 4 rendbeli kiskorú veszélyeztetésével és más bűncselekményekkel vádolt férfira arra az esetre, ha már az előkészületi ülésen beismeri a bűnösségét. Értesüléseink szerint L. Tibor beismerte tettét a kihallgatása során, és azt mondta, hogy nagyon megbánta azt, amit tett.

Bár a férfi már nem dolgozik olyan munkakörben, amely közvetlen lehetőséget adna számára a hasonló visszaélésekre, a bíróság szerint továbbra is fennáll a bűnismétlés veszély. Az elmeorvosi szakértői vélemény alapján pedig az is valószínűsíthető, hogy férfi más környezetben is folytatná a hasonló jellegű cselekményeket.

Arról nem beszélve, hogy az eddigi erőfeszítései is arra utalnak, hogy a tanúk befolyásolásával megpróbálná veszélyeztetni a bizonyítási eljárást. Mindezekre való tekintettel megszüntették a férfi bűnügyi felügyeletét, és elrendelték a letartóztatását. A bíróság még nem tűzte ki az előkészítő ülés időpontját, de az már most eldőlt, hogy a kiskorúak védelmében zárt tárgyalás lesz.