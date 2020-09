OMSZ: 24-48 órán belül mintát vesznek a mentők

24-48 órán belül kiérkeznek mintavételre a mentők a Covid-gyanús eseteknél – mondta az Országos Mentőszolgálat főigazgatója az M1 csatorna vasárnap esti műsorában, amelyet az MTI idézett.

Csató Gábor elmondta: naponta átlagosan 2500-3000 mintát vesznek le a mentők. Vannak olyan egységek, amelyek egy nap alatt 30 mintát is le tudnak venni. A koronavírus-gyanús esetek mintavételére pluszkapacitásokat állított be a mentőszolgálat. Kedd óta pedig a betegszállítókat is bevonták ebbe a feladatba.

A főigazgató a jellemző tünetekről is beszélt, azt mondta, hogy sok betegnél előfordul a láz, a száraz köhögés, az íz- és szaglásvesztés.

Kiemelt kép: 24.hu/Marjai János