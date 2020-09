Orbán Viktor: Tegnap este felhívott Donald Trump, majdnem baráti viszonyban vagyunk

Cikkünket frissítjük.

A Kossuth Rádió vendége volt péntek reggel Orbán Viktor miniszterelnök, aki azt mondta: leginkább az idősek vannak veszélyben a koronavírus második hullámában is. A Kamaraerdei úti idősek otthonában regisztrált fertőzésekkel kapcsolatban kiemelte: az intézmény a fővároshoz tartozik, szerinte „szép dolog”, hogy Karácsony Gergely levelet ír neki, de inkább „végezze a feladatát” és ne használja a helyzetet politikai célokra.

Kellő komolyságot kérek

— tette hozzá a kormányfő.

A második hullám járványügyi intézkedései a nemzeti konzultáció eredményeire épülnek.

Az emberek azt akarják, hogy Magyarország működjön

— összegezte a konzultáció eredményét Orbán Viktor, aki szerint a „haditervünk” az idősek védelme mellett a működőképesség megőrzését szolgálja majd, a nemzeti konzultációból is ez az igény rajzolódott ki.

Látom, hogy van bizonytalanság. Sokan attól tartanak, hogy az életünket ugyanúgy szigorú korlátozások alá kell vonni, mint tavasszal. Szeretném egyértelművé tenni: ilyenre nem készülünk. A cél most nem az, hogy mindenki maradjon otthon, hanem hogy megvédjük Magyarország működőképességét.

A miniszterelnök kitért arra is, hogy a szülők az első hullámban átalakították az életüket gyermekeik érdekében, de a második hullámban azon lesznek, hogy erre ne legyen szükség. Nem lesznek általános iskolabezárások, de ha egy-egy intézményben felbukkan a vírus, azt helyileg, egyéni korlátozásokkal kezelik.

Kiemelte: a kötelező maszkhasználatot komolyan kell venni, szükség esetén ki kell terjeszteni. Sőt: az idősek otthonaiban és a kórházakban a látogatási tilalmat akár a rendőrség bevonásával is ki kell kényszeríteni. A miniszterelnök szerint most kevesebb korlátozás van, mint az első hullámnál, ezeket viszont szigorúan be kell tartatni.

Elmondása szerint az iskolákban elrendelték, hogy belépéskor mérjenek lázat. Minden önként jelentkező ingyen kap influenzaoltást. A teszteket rövid időn belül hatósági árassá teszik, erre felkérte Kásler Miklóst.

Brüsszel idegesen reagált a magyar, azóta már enyhített határzárra,

de ők így szoktak reagálni, ha valami nem úgy van, ahogy ők akarják.

Orbán Viktor szerint a V4-ekkel való együttműködés nagyon sikeres volt, továbbra is megtartják. Semmi okát nem látja annak, hogy „egy lengyel vagy szlovák ne jöjjön be Magyarországra, ha ők is ugyanazt a védekezési rendszert használják. Ki tudunk alakítani négyen egy biztonságos szigetet Európában”.

Csütörtök este Orbán Viktort felhívta Donald Trump amerikai elnök és számos ügyben egyeztettek. A kormányfő elmondta: ma már nem úgy megy, mint régen, hogy védett vonalakon beszélgetnek, van, hogy tanácsért vagy egyszerűen a hogylét felől érdeklődve felhívják egymást az országok vezetői.

Az amerikai elnökkel majdnem baráti viszonyban vagyok, amit csinál, az jó Közép-Európának. Személy szerint drukkolok is neki az elnökválasztáson

— tette hozzá Orbán Viktor.

A magyar kormánynak van haditerve a gazdaságvédelemre, ezeket kell lebontani gyakorlati lépésekre — mondta Orbán, aki szerint a következő napokban több bejelentés is várható.

Visszaállok Facebook-huszárnak

— fogalmazott azzal kapcsolatban, hogy a jövőben több döntést is a közösségi médiában jelentenek be.

Kifejtette, hogy bár Budapest Magyarország leggazdagabb városa, most a külföldiekre épülő turizmus miatt a főváros nagy bajban van. Szerinte Tarlós István 100 milliárd forintot takarított meg, ebből a főváros finanszírozhatja és finanszíroznia is kell a bajba jutott gazdasági szereplőket.

A gazdaságélénkítéssel kapcsolatban úgy fogalmazott: béremeléseket, munkahelyeket és beruházásokat akar. A költségvetési hiány a kormányfő szerint nem fest jól, alacsonyabban akarták tartani, de ha így tennének megbénulna az ország. Szerinte a magyar gazdaság iránti bizalom rendkívül erős, elsősorban itthon, az emberek bíznak a gazdaságban, ezért ha az állam kibocsát egy lakossági kötvényt, azt meg is veszik. Van otthon pénz, ezt szeretnénk mozgósítani — tette hozzá, kiemelve: tisztességes kamatot kínálnak a magyar állampapír-tulajdonosoknak. Arra a kérdésre, hogy a tervekre van-e elég pénz Magyarországon a gazdaságvédelemre, azt válaszolta, hogy régen, amikor az édesapjának arra panaszkodott, hogy nincs ideje, az azt felelte: mindenkinek arra van ideje, amire akarja, hogy legyen.

Kiemelt kép: MTI/Szigetváry Zsolt