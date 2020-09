PDSZ: Rövidesen tömeges iskolabezáráshoz vezethetnek a kormány intézkedései

„Az közoktatási dolgozóknak ma veszélyes körülmények között kell dolgozniuk. Tapasztalataink alapján nyugodtan kijelenthető: nincsenek meg az egészséges és biztonságos munkavégzés körülményei” – olvasható a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) lapunkhoz is eljuttatott állásfoglalásában.

A szakszervezet szerint ha valamelyik közoktatási intézményben fertőzött személyre bukkannak, nem tesztelik automatikusan az intézményben dolgozókat és az oda járó tanulókat, így az sem derülhet ki, hogy aki fertőzött, de még tünetek nélkül bejárt, továbbadhatta-e a fertőzést.

Úgy vélik, az alkalmazott protokollok esetlegesek és hiányosak, a PDSZ-hez érkezett visszajelzések alapján jellemzően akkor sem rendelnek el tesztelést, ha bizonyítottan COVID-fertőzöttet találtak az intézményben. Az elterjedt gyakorlat a szakszervezet szerint az, hogy a COVID-gyanús személyeket azonnal karanténba rakják, ám ha a dolgozó vagy a diák szülője nem éri el, hogy a háziorvos megrendelje a tesztelést, az nem történik meg automatikusan.

Az érintett dolgozó így nem tud kiszabadulni a karanténból, hacsak nem fizeti ki saját pénzből a PCR-tesztet, amelynek darabja minimum 30 ezer forint, és 48 óra eltéréssel két negatív kell belőle. Emiatt két hétre karanténban marad, csupán 60%-os táppénzzel, hacsak nem sikerül elérnie, hogy a fertőzést foglalkozási betegségnek minősítse a hatóság. Ehhez hozzájárul, hogy a többi munkavállaló amúgy is jelentős terhelése tovább nő, hiszen a kieső kollégát helyettesíteni kell.

A PDSZ szerint ez a gyakorlat elfogadhatatlan, ráadásul úgy tapasztalják, hogy ahol elrendelik a tesztelést, ott is nagyon lassan történnek az események.

A szakszervezet átgondolatlannak tartja, hogy hogy mit bíznak az intézményekre.

Esetenként olyan kérdéseket is, amelyekben az intézmények egyáltalán nem kompetensek: például helyi járványügyi protokollok kidolgozását várják el a laikus tantestületektől

– írják.

Noha a cél az iskolabezárások elkerülése lenne, szerintük a kormány intézkedéseivel pont azt éri el, hogy rövidesen tömegesen bezárhatnak.

„A kormány intézkedései ugyanis nem támogatják a sokat hangoztatott célokat, mivel a kormány nem törekszik arra, hogy fertőzéseket mielőbb kimutassa, a fertőzötteket izolálja, ezáltal megvédje az óvodai és tanulóközösségeket, valamint a gyermekintézményekben dolgozókat a tömeges fertőzéstől. A tömeges tesztelés bevetésével korai fázisban lehetne elfojtani a terjedő fertőzést – a sok felesleges bürokrácia, az ide-oda küldözgetett potenciális fertőzöttek, az értelmetlen, többnapos várakozások viszont átgondolatlanságra, szervezetlenségre utalnak” – fogalmaznak.

Felróják azt is, hogy a kormány nem tesz semmit a tanulócsoportok keveredése és a tumultus elkerülése érdekében, hogy megvalósulhasson valamelyest a másutt előírt távolságtartás.

Szerintük ezt úgy lehetne elérni, ha a felsőbb évfolyamos tanulók, középiskolások részére elrendelhetnék a digitális tanrendet.

A számtalan részlegesen elrendelt karantént látva az is megdöbbentő, és a káosz jele, hogy a kormány hivatalos covid-információs oldala a mai napig arról ad hírt, hogy nincs ma Magyarországon olyan intézmény, ahol karantén lenne elrendelve. Az esetek eltussolása nem hogy nem segíti a szülőket, de nehéz helyzetbe is hozza őket. Az adatok nyilvánossága nem csak a járvány szempontjából alapvető érdek, hanem azért is, hogy a gyerekeivel hazakényszerülő szülő képes legyen valamivel érvelni a munkaadójánál

– írja a PDSZ, amely kitér arra is, hogy a munkáltatókra, intézményvezetőkre rátolt felelősség büntetőjogi kérdéseket is felvethet, hiszen döntéseik nyomán a foglalkoztatás körében elkövetett veszélyeztetés is megvalósulhat.

Kép: Diákok az ágasegyházi sportcsarnokban tartott tanévnyitón szeptember 1-jén. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt