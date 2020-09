Megtisztítanák az egészségügyet a magánszolgáltatók

Zéró korrupciós csomagot mutatott be a több magánellátót összefogó Primus Egyesület, amelynek elnöke azt ígérte: a magánegészségügy felkészült a második hullámra.

A hálapénz felszámolására, a magánszektor megtisztítására, valamint a magán- és a közfinanszírozott ellátás szétválasztására tesz javaslatot az a zéró korrupciós csomag, amit a legnagyobb hazai magánegészségügyi szolgáltatókat tömörítő Primus Egyesület ismertetett keddi sajtótájékoztatóján.

Az orvosok jelentős része olyan egészségügyben szeretne dolgozni, ahol nincs hálapénz – kezdte a részletek kibontását Leitner György, az egyesület elnöke, hozzátéve: javaslatuk alapján a már adott jogszabályi hátteret fokozott figyelemmel kell alkalmazni a kikényszerített paraszolvenciára. Leitner György külön kiemelte, hogy a Magyar Orvosi Kamara által is rendszeresen hangoztatott béremelés fontos eleme lenne a hálapénz elleni harcnak.

A Primus Egyesülethez tartozó 12 magánszolgáltató a szürkezóna felszámolását is sürgeti. Javaslatuk értelmében minden olyan szereplőt – orvost vagy szolgáltatót – el kell lehetetleníteni, aki privatizálja a hasznot és államosítja a kockázatokat. Szerintük ez elsősorban a nem transzparensen működő lakásrendelőkre és magánrendelésekre, valamint a hálapénzt kikényszerítő orvosokra igaz.

Tovább drágulhat a magánellátás a kata miatt

A Primus a katás kisadózó vállalkozóként dolgozó orvosokat kedvezőtlenül érintő, 2021 januárjától hatályos jogszabályváltozások miatt is javaslattal fordul a törvényhozókhoz. A módosítás 40 százalékos büntetőadóval szankcionálja a katás jogviszonyban az egy partnertől származó árbevétel 3 millió forintot meghaladó részét.

Leitner György hangsúlyozta: becslések szerint 5-6 ezer orvos katázik, és ők jellemzően több egészségügyi szolgáltatónál is dolgoznak. Kiemelte, hogy esetükben nincs szó színlelt munkaviszonyról. Az egyesület ezért azt javasolja, hogy ne vonatkozzon a 3 milliós értékhatár az önálló orvosi tevékenységre.

A jogszabályváltozás drasztikus hatással lehet a magánegészségügyi szektorra: szembemegy a piactisztítási törekvésekkel, és a pandémia időszakában jelentős terhet helyez az egyébként is rendkívüli nyomás alatt dolgozó egészségügyi szakemberekre és a velük szerződésben álló szolgáltatókra is

– indokolta a javaslatot Leitner György.

A sajtótájékoztatón elhangzott, a jogszabály miatt elképzelhető, hogy a magánszolgáltatók jelentős áremelésre kényszerülnek, ezért Soós Miklós, az Istenhegyi Géndiagnosztikai Centrum vezetője reméli, hogy a kormány újragondolja a kata-szabályozást.

Nem különválasztás, hanem egymás segítése

A Primus a magán- és a közellátás szétválasztására is javaslatot tett, bár e téren Leitner György inkább újrafogalmazást sürget, hiszen egymást kiegészítő két szektorról van szó, ami tehermentesíti egymást.

Ez a járvány alatt derült ki igazán. A Covid-időszak megmutatta, hogy egy krízishelyzetben a magánegészségügy mennyire integráns része a közellátásnak

– hangsúlyozta az elnök, aki hozzátette: a tisztességes és transzparens együttműködés kereteit kell kialakítani a szabályozónak.

Az egyesület tagjai szerint a járványhelyzet ugyancsak egyértelműen megmutatta a telemedicina (például a távdiagnosztika, távkonzílium, távleletezés) előnyeit is. Több magánszolgáltató is arról számolt be, hogy tapasztalatai szerint még a hagyományos gyógyítási területeken sem volt rosszabb a telemedicina hatékonysága, mint a személyes orvos-beteg találkozóké.

A Primus ezzel kapcsolatban felhívta a figyelmet a telemedicinális ellátások hátterét megteremtő és hosszú távon biztosító, illetve kiterjesztő szabályozás szükségességére. Jelenleg ugyanis átmeneti rendelkezések szabályozzák ezt a koronavírus-járvány miatt fókuszba került területet, pedig jól látható a társadalmi igény az olyan lehetőségek állandósítására, mint az online és telefonos konzultációhoz kapcsolódó egyszerűsített gyógyszerfelírás és -kiváltás, online leletezés és leletátadás.

Felkészültek a második hullámra

A sajtótájékoztatón újságírói kérdésre válaszolva elhangzott az is, hogy a magánszolgáltatók felkészültek a járvány második hullámára. Leitner György szerint beforgatják az első hullám tapasztalatai, így például a védőfelszerelések beszerzését már korábban elkezdték, és a márciusi ellátási protokollok nagy része is megmaradt.

Nem éri váratlanul a szolgáltatókat a második hullám

– ígérte a Primus Egyesület elnöke.

Kiemelt kép: Orvosnak segít maszkot felvenni egy ápoló a vízit előtt. Fotó: Balogh Zoltán /MTI