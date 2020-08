Koronavírus: lélegeztetőgépen van a mátészalkai kórház egyik orvosa

Lélegeztetőgépen van egy koronavírussal fertőzött orvos, aki a mátészalkai kórházban dolgozik – tudta meg az RTL Híradó. Az intézmény azt közölte, két orvos kapta el a kórt, emiatt a bőrgyógyászati szakrendelés átmenetileg szünetel. Berettyóújfaluban is koronavírusos lett a helyi kórház egyik orvosa. A doktor Nagyváradon lakik és Berettyóújfaluban is vállal munkát. A kórházból négyen kerültek karanténba és azt a 10 beteget is megvizsgálták, akiket az orvos látott el, de az ő eredményüket egyelőre nem tudni.