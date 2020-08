Kövér: a rendőrterror a gyurcsányihoz hasonló, de nem látni tisztán, mi történik Minszkben

A nagyhatalmi érdekek ütközőzónájában található Magyarország érdeke, hogy békés, nyugodt, építő egyensúly alakuljon ki a világban – mondta Kövér László a Hír Tv-ben. Az Országgyűlés elnöke hozzátette, a keresztény magyar állam is egy ütközőzónában született, amikor azt kellett eldönteni, hogy a keleti vagy a nyugati kereszténységhez csatlakozzon.

Kövér arról is beszélt, hogy a visegrádi együttműködésnek is köszönhetően soha nem látott még akkora esélyt arra, hogy Magyarország úgy érvényesítse érdekeit, mint most a közép-kelet-európai érdekrendszeren keresztül.

Elmondta, botrányosnak tartja, hogy a főpolgármester a szivárványos zászló kihelyezését tartotta a legfontosabb feladatának a „budapesti közlekedés részleges megbénításán túl”.

Kinek a szivárványos zászló, kinek a székely zászló

– jelentette ki, igaz, a zászló leszaggatását a maga módján elítélte, mondván, hogy „szellemi, erkölcsi agresszióra” nem szabad fizikai agresszióval válaszolni.

A Fidesz politikusa azt mondta, a DK és a Momentum vált az ellenzék vezető erejévé, a kormánypártoknak pedig azért kell naponta felidézniük Gyurcsány Ferenc „bűneit”, mert ha nem teszik meg, az idő elmossa azok nyomait. Ezzel összefüggésben megjegyezte, a 2006-os utcai rendőrterror nem sokban különbözött attól, amit most Minszk utcáin lehet látni, de „érdekes módon az akkori budapesti események nem váltottak ki hasonló tiltakozási hullámot az európai politikusok körében”.

A házelnök szerint egyelőre nem látni tisztán mi történik Minszkben, áll-e bármilyen külső erő az ottani mozgalmak mögött. Szerinte Fehéroroszországban is van esély arra, hogy egy kompromisszumos megoldás szülessen, ami azt jelenti, hogy semelyik nagyhatalom nem akarja majd feltétlenül maga alá gyűrni azt a területet, mert többet veszíthet rajta, mint amennyit nyerni akart.

Magyarország is kiállt Lukasenka ellen Áder János aláírta, hogy a beloruszoknak demokratikus elnökválasztáshoz van joguk.

Végül kitért arra, hogy „bizonyos hatalmi erők” háborút folytatnak Donald Trump elnök ellen az Egyesült Államokban, emiatt nekik is résen kell lenniük, és felkészülni arra, hogy a 2022-es magyar parlamenti választás nem lesz mentes külső beavatkozási kísérletektől.

Kiemelt kép: MTI/Vajda János