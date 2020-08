A szekszárdi polgármester elfogadhatatlannak tartja a saját előterjesztését, amit már megszavazott a közgyűlés

– írja kedd esti Facebook-posztjában Bomba Gábor, az Éljen Szekszárd Egyesület vezetője.

Mint fogalmazott, a helyi televízió arról számolt be, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításnak álcázva példátlan pluszjuttatást szavaztak meg maguknak a képviselők, de ezt nem az Éljen Szekszárd frakció tűzte napirendre, hanem Ács Rezső fideszes polgármester neve alatt kapták meg a hivataltól az előterjesztést.

Ők ezt a legutóbbi ülésen megszavazták, mert az értelmezésükben csak egy formai szabályozás átvezetése történt. Aztán itt jön a csavar a történetben, ugyanis a polgármester a közösségi médiában már tiltakozott, levelet írt a közgyűlésnek, amiben közölte, hogy az általa benyújtott és elfogadott előterjesztés sérti az önkormányzat érdekeit, ezért azt nem hajtja végre, hanem ismételten napirendre tűzi a kérdést egy újabb rendkívüli közgyűlésen.

Az önkormányzattól ma meg is kaptuk a levelet, amiben a frakcióvezetők egyeztetését kérik a közgyűlés időpontjára vonatkozóan. Máté Péter, a Fidesz frakcióvezetője már vissza is jelzett, hogy nekik ezen a héten és a jövő héten is bármelyik nap megfelel