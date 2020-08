Winkler Róbert az Indexről: „Mindenki tudja, hogy csak egy ember létezik”

Neki is fel kellett volna állnia, de inkább a csicskasorsot választotta.

A Media1 szemlézte Winkler Róbert, az Index testvérlapjaként működő Totalcar alapítójának vlogját. A videóban az újságíró azt magyarázza el, miért tartja rendes embernek Bodolai Lászlót és vezéráldozatnak Dull Szabolcsot.

Szerinte Bodolai rendes ember, ügyvédként őt is többször védte, de most tévedett. Azt hitte, ha a másik oldalon befolyásos, fontos haverjai vannak, akkor „el tud intézni mindenféle fontos dolgot”. Próbált egyensúlyozni, megmenteni az Indexet, vezéráldozatot hozott, amikor kirúgta Dull Szabolcsot, hogy a lap néhány hónap nyugalomhoz jusson. Ezt rosszul mérte fel, mert

ha fentről leszólnak, hogy ennyi volt, akkor ennyi volt. És teljesen mindegy, hogy ki mondott mit, hogy ki adott utasítást kinek. Mindenki tudja, hogy csak egy ember létezik. Minden tőle jön.

Ő azok közé tartozik, akik csodálkoznak, hogy eddig kihúzta az Index, de azt nem hiszi, hogy

nagyon röhögnének Viktorék,

és a Fidesz elégedett lenne. Az eredeti cél az lehetett, hogy az Index „elátévésedjen”, „elklubrádiósodjon”, ne legyenek nagy tényfeltárásai, fájdalmas tyúkszemre lépései, de működjön.

Az Index ugyanis minden szempontból érték,

milliós táború potenciális propagandafegyver, másfelől egy kiváló pénzmosoda. Itt nagyon könnyen repkednek a százmilliók balra-jobbra.

Az indexesek tudták, nincs hová hátrálni. nekik mindenképpen rossz lesz. A lap bedöntésével legalább a hatalomnak is rossz lett picit. A Totalcar jövőjéről Winkler azt mondta, nem tudja, mi lesz, szerinte maradnak, és ők is a csicskamédiához tartoznak. Fel kellett volna mondani, de ő is inkább a csicskasorsot választotta.



Kiemelt kép: Winkler Róbert / vlog