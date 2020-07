Az Emmi szerint a főváros félremagyarázza a koronavírus-fertőzésre vonatkozó adatokat

Csütörtökön a 24.hu is beszámolt arról a levélről, amelyet Müller Cecília országos tiszti főorvos küldött a Fővárosi Önkormányzatnak és amelyben az Index ismertetése szerint az szerepelt, hogy Magyarországon a regisztrált koronavírusos fertőzöttek negyede kórházi fertőzés következtében kapta el a vírust és a halálesetek csaknem fele is ilyen intézményi fertőzés miatt következett be.

A Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint azonban nem erről van szó. Az ATV Híradójának küldött közleményükben azt írták:

Karácsony Gergely és az ellenzék tudatosan félremagyarázza a tisztifőorvos által jóhiszeműen közölt adatokat. Szó sincs arról, hogy minden negyedik beteg kórházban fertőződött volna meg koronavírussal, ugyanis nemzetközi előírás szerint minden fertőzést, amelynek tünetei 48 órával a kórházba történt felvétel után jelentkeznek, azt mind kórházi fertőzésnek kell tekinteni. Az új koronavírus-fertőzés lappangási ideje egytől tizennégy napig terjed. Ez azt jelenti, hogy amennyiben egy intézményben ápolt betegnél ezen időn belül jelentkeznek a fertőzésre jellemző tünetek, akkor nem lehet megmondani, hogy az adott intézményben fertőződött meg, vagy már a lappangási időben került felvételre. Nem mellesleg a kórházak több száz, az idősotthonokból beszállított fertőzöttet ápoltak, ez így volt a Pesti úti idősotthon lakói esetében is. Sajnálattal látjuk, hogy a járványt továbbra is politikai csatározásra használja az ellenzék.

