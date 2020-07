Márki-Zay Péter: nem helyes Karácsony visszalépése a miniszterelnök-jelöltségtől

Nem tartja helyesnek, hogy Karácsony Gergely főpolgármester bejelentette, nem vállalja az ellenzéki miniszterelnök-jelöltséget

– ezt mondta a Klubrádióban Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely független polgármestere.

Karácsony Gergely a balkaninsight.com-nak tett nyilatkozatát az Azonnali.hu idézte tegnap. A főpolgármester azt mondta: „nem indulok az előválasztáson. A jelenlegi megbízatásommal óriási feladatot kaptam, és Budapestre szeretnék koncentrálni.” A főpolgármester szerint ugyanakkor nincs más út az ellenzék előtt, mint előválasztást tartani a miniszterelnök-jelölt személyéről, mint ahogyan őt is így választották meg a főpolgármester-jelölti szerepre.

Karácsony Gergely nem lesz Orbán kihívója Szükségesnek tartja az előválasztást, de nem indul rajta a a főpolgármester.

Márki-Zay most azt mondta, hogy Karácsonynak abban teljesen igaza van Karácsonynak, hogy most Budapesttel kell foglalkoznia, ugyanakkor azt reméli, egy év múlva, amikor a közös ellenzéki jelöltek megtalálásához szükséges előválasztás esedékes lesz, sok minden változik még a főpolgármester nyilatkozatához képest. Márki-Zay Péter korábban azt mondta, Karácsonyt tartja a legalkalmasabbnak ellenzéki miniszterelnök-jelöltnek, de ha a főpolgármester ezt nem vállalná, akkor ő hajlandó lenne rá, és elindulna a 2021-es előválasztáson. Erről most annyit mondott, nincsenek egyéni ambíciói, ő csak azt szeretné, ha a gyermekei Magyarországon találnák meg a jövőjüket.

Hangsúlyozta azonban,

a 2022-es országgyűlési választási kampány előtt nem az lesz a kérdés, hogy kit koronázzanak királlyá maguk közül, hanem hogy kit küldjenek a vágóhídra, de legalábbis a Fidesz támadásainak kereszttűzésbe, és persze az, hogy ki tudja megszabadítani az országot a korrupciótól.

Márki-Zav még azt is mondta:

az ellenzék eléggé rossz állapotban van, továbbra is reális veszély, hogy az ellenzék önmaga hiúsítja meg a Fidesz leváltását

de az árulók is nehezíthetik a feladatot, akik ahogy korábban, most is ott vannak az ellenzék soraiban.

a Fidesznek számos emberről lehetnek aktái, akár titkos videofelvételei, amivel rábírhatja őket, hogy álljanak az ő szolgálatába.

„A kormánypártnak szinte minden eszköze megvan arra, hogy még az ellenzéki pártokban is érvényesítse az akaratát” – hangsúlyozta Márki-Zay. És ezt igaznak tartja az ellenzéki, illetve független sajtóra is, amelynek jelentős részében bírnak tulajdonnal Fidesz-közeli körök, miközben a Fidesz az elmúlt tíz évben, saját birodalmának kiépítésével párhuzamosan az ellenzéket megfosztotta anyagi forrásaitól.

Ezzel együtt is azt reméli, az ellenzék megtanulta a leckét, amit mutat, hogy most mindenki arról beszél, a következő országgyűlési választáson közös jelölt kell mind a 106 egyéni kerületbe

– mondta Márki-Zay.

Kiemelt kép: Bielik István /24.hu