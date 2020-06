A Fidesz szerint a magyar focira költött milliárdokban nem játszik szerepet a politika

Ezt a napsütötte vasárnapot Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója arra használta fel, hogy különösebb apropó nélkül hosszan beszéljen Soros Györgyről, a magyar baloldalról.

Hollik főbb gondolatai ezek voltak:

a koronavírus-járvány megmutatta a baloldal és a Soros-hálózat “gátlástalan hazugsághadjáratának” működését

a koronavírus-járvány megmutatta, hogy a magyarok képesek az összefogásra, a közös védekezésre és azt is, hogy az országnak remek orvosai, ápolói, kutatói, rendőrei, katonái és mentősei vannak.

Továbbá úgy fogalmazott:

olyan baloldali bábkormányt akarnak ültetni hatalomba, amely kész kiszolgálni az idegen hatalmak pénzügyi és gazdasági érdekeit, és kész betelepíteni a migránsokat.

Szerinte most a járványt is felhasználta baloldal a támadásokhoz, “telihazudták” a nemzetközi sajtót és az uniós testületeket a koronavírus-törvényről és a különleges jogrendről, azt állítva, hogy Magyarországon diktatúra van, valamint álhíreket gyártottak az egészségügyről, a rendőrségről, hogy megrendítsék a bizalmat a védekezésben részt vevő szervezetekben. A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a “hazugsághadjárat csúcsa” egyértelműen az álmentőssel készített riport és baloldali kamuvideó volt. Ez megmutatta, hogyan működik a hálózat: az álmentős hazugságait először az álhírportálok, majd az egész baloldali média terjesztette a Klubrádiótól a Financial Timesig és az NBC Newsig forráskritika nélkül, majd beszálltak Soros-szervezetek és az egész balliberális globális média is Magyarország lejáratásába – hangsúlyozta.

Arra a kérdésre, hogy nem kell-e újragondolni a futballra költött pénzek elosztását azt követően, hogy az új stadiont és kiemelt támogatásokat kapó, akadémiát is működtető Debrecen kiesett az NB1-ből, Hollik István úgy reagált:

nem, és nem kell politikát látni, ahol nincs.

Hozzátette: a kiesés pusztán annyit jelent, hogy idén volt tíz olyan csapat, amely jobb volt a Debrecennél.

Kiemelte kép: Hollik István kormányszóvivő a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda Garibaldi utcai sajtótermében 2019. november 14-én.