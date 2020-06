Több száz gyereknek és szülőnek kellett néznie egy maszturbáló férfit egy iskola online évzáróján

Megzavarta az egyik budapesti általános iskola és gimnázium online tanévzáróját egy önkielégítést végző férfi tegnap. Több száz diák, tanár és szülő láthatta, amint meghekkelte az interneten zajló eseményt. Egyelőre semmit sem tudni a férfiről, így azt sem, hogy köze van-e az iskolához. A rendőrség nyomozást indított – derült ki az RTL Klub híradójából.

A Zoom biztonsági rései elég közismertek. A kijárási korlátozások alatt népszerűvé vált alkalmazás legnagyobb hibája, hogy a konferenciabeszélgetések nincsenek rendesen védve, hívatlanul is be tudnak lépni ismeretlenek. Ezzel pedig sokan visszaélnek, mint a lent látható férfi is.