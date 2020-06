Főpincére szerint Kozsó mindenen spórolt, és megtiltotta, hogy beengedjék a közművek embereit

Folytatódott a Pesti Központi kerületi bíróságon a nagyobb értékre elkövetett lopással és felbujtóként elkövetett bélyeghamisítással vádolt Kocsor Zsolt, azaz Kozsó pere. Meghallgatták az Elektromos Művek által felkért magánynyomozót, és azt a főpincért is, aki annak idején a teaházban dolgozott.

Mivel kiemelt közszereplőről van szó, rendőri múltam miatt küldtek oda kezelni a helyzetet, ha valamilyen incidens lenne. De nem volt, viszont többször el kellett magyarázni Kozsónak, miért vagyunk ott. Felfogta, de úgy viselkedett, mint valami szellemi fogyatékos. Rappelt nekünk, majd elmondta, hogy ő többször meghalt már

– mondta a bíróságon a magánnyomozó a Blikk beszámolója szerint, hozzátéve, szerinte nem tűnt őszintének a zenész.

Annak idején Kozsó teaházának volt üzletvezetője jelentette fel a zenészt az ELMÜ-nél, mert szerinte durva visszaélések voltak az üzletben. Azt állította, hogy varázslatosan visszafelé pörgött a Zöld Teknős Barlangja villanyórája. Sőt, akkor is volt áram, amikor lecsapták az összes biztosítékot.

Az ügyészség nagyobb értékre elkövetett lopás és felbujtóként elkövetett bélyeghamisítás miatt emelt vádat a teaházat üzemeltető cég ügyvezetőjével szemben. A vádirat szerint a vádlott egy eddig ismeretlen személyt rábírt arra, hogy a vendéglátóhely hitelesített villanyórája plombáját eltávolítsa, s annak a számlálóját visszatekerje, majd hamis záró pecsétet szereljen rá vissza.

K. Zs. a mérőóra állását nem jelentette be, az éves leolvasás időpontjában a szolgáltató munkatársainak nem biztosította a személyes ellenőrzést és a jogellenes áramvétellel összesen 1,75 millió forint kárt okozott a szolgáltatónak 2013 áprilisa és 2016 áprilisa között. Ebből pedig mindössze 25 ezer Ft térült meg.

A tanúként meghallgatott főpincér szerint Kozso mindenen spórolni akart, neki pedig tilos volt beengednie a szórakozóhelyre a közművek embereit.

Nem volt hajlandó egy 50 ezer forintos nyomtatót sem venni, pedig tellett volna rá. A mérőórák ügyét pedig Kozso kezelte, minket soha nem engedett oda, ahogy mi sem engedhettünk oda senkit. Kellett lennie áramfogyasztásnak, mert rengeteg díszkivilágítás volt, négy-öt hűtő, hét-nyolc forraló üzemelt

– mondta a vallomásában, hozzátéve, napokig nem volt fűtés, mert a zenész nem engedte be a gázművek embereit. Ő engedte be később a gázművek dolgozóit, akik le is szerelték az órát. Ezen úgy összevesztek, hogy eljött a teaházból, az utódja pedig feljelentette az énekest.

