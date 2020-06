Pokoli munkahangulatra és állandó megaláztatásra panaszkodnak az Operettszínház volt munkatársai

Pokol volt bejárni. Tudom, mi az, ami egy színházban belefér, és mi nem. De itt rendszeres volt, hogy a folyosókon sírtak kolléganők; az ügyvezető igazgató minden nővel úgy beszélt, mintha tárgyak lennének, ráadásul teljesen kiszámíthatatlan volt. Olyan volt ott dolgozni, mint egy idegőrlő érzelmi sakkjátszma, ahol, ha egyáltalán szóba állnak velem, minden szavamra vigyáznom kell.

– idézi az Index az egyik névtelen megszólalót, aki a lapnak az Oparettszínházban lévő állapotokról nyilatkozott. A lap hosszú cikkben ír arról, hogy többen panaszkodtak a Budapesti Operettszínház 2019-ben kinevezett új főigazgatójának (Kiss-B. Atillának) és ügyvezető igazgatójának (Kriza Zsigmondnak) szakmai munkájára és az általuk teremtett munkakörnyezetre.

Az ügyvezető igazgató egy évvel kinevezése után, a hivatalos indoklás szerint sikeres munka után, közös megegyezéssel távozott, de az Index szerint a háttérben nem ez van. Egy volt munkatárs szerint az ügyvezető igazgató megalázó kommunikációja elviselhetetlen munkakörnyezetet teremtett.

Egy másik volt munkatárs azt állítja, az ügyvezető igazgató a gyakori megalázásokon kívül a testére, a szexuális életére is elfogadhatatlan megjegyzéseket tett. Azt mondták, a főigazgatót is tájékoztatták erről, aki semmit nem tett. Sőt, egy szakmai szervezet még a minisztériumnak is szólt, de választ sem kapott. A főigazgató és a volt ügyvezető azt mondta a lapnak, hogy a rágalmak alaptalanok, olyanok panaszkodnak, akik rosszul végezték a munkájukat.

A felmondók túlnyomó többsége egyébként nő, és a beszámolók szerint Kriza szinte élvezte, hogy lekezelően beszélhetett velük. Ezekről a cikkben olvashat hosszú részleteket.