Megvált egri alpolgármesterétől a Jobbikból frissen távozó Mirkóczki Ádám

Kedden még arról írtunk, hogy Mirkóczki Ádám is kilép a Jobbikból, ma a Népszava számol be arról, hogy a ma már független polgármester megválik egyik alpolgármesterétől, aki épp az MSZP-s másodunokatestvére, Mirkóczki Zita. Helyette kinevezte a szintén MSZP-s, de a politikai hadszíntéren kevésbé gyakorlott Farkas Attilát.



A Népszava szerint annak, hogy Mirkóczki Ádám épp tegnap távozott a Jobbikból, köze van az egri ügyekhez. A lap úgy tudja, még a héten várhatóan az ellenzéki erőkből összeállt Együtt a városért frakcióülést tart, ahol elemzik majd az alpolgármester felmentése miatt kialakult helyzetet. „Heves vita várható, Egerben legalábbis többen úgy vélik, akár időközi választáshoz is vezethet a konfliktus.”

Mirkóczki Ádám azt mondta ezzel kapcsolatban: MSZP-s alpolgármesterével korábban megromlott a kapcsolat, már decemberben érezte a problémát. Mirkóczki Zita nem erősítette meg, de a lap úgy, tudja, 10 millió forint kártérítést kér menesztése miatt.

Kiemelt kép: Bielik István /24.hu