Maruzsa: Magyarországon nem szabadult el a járvány, ezért lehet érettségi

Nem szabadult el a járvány Magyarországon, ennek köszönhetően tudjuk megtartani az érettségit – mondta Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár az operatív törzs vasárnapi tájékoztatóján.

Hozzátette, az ősszel is lesz még érettségi, nem kötelező most, hétfő reggel is dönthet úgy a diák, hogy későbbre halasztja a vizsgát. Megismételte, hogy csak írásbeli vizsga lesz, az érettségi 9 órakor kezdődik, a tömegközlekedési járatokat sűrítették, hogy mindenki odaérjen.

A védekezéshez szükséges eszközök kiszállítása megtörtént az iskolákba: lesznek maszkok, kesztyűk, kézfertőtlenítők – hangsúlyozta az államtitkár. Ajtók, ablakok nyitva lesznek a termekben, hogy biztosítva legyen a szellőzés.

Elmondta azt is, hogy tíz vizsgázó lehet a termekben, egymástól másfél méteres távolságban kel ülniük egymástól. Az államtitkár sikeres vizsgát kívánt a diákoknak.

Az operatív törzs tájékoztatóján -, ahol ezúttal sem jelent meg Müller Cecília országos tiszti főorvos – Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője elmondta,

több olyan terápiát is alkalmaznak már, amik segíthetnek a koronavírus ellen, és „várjuk a szeptembert”, mert addigra elkészülhet a vírus elleni vakcina.

Hozzátette, az óvintézkedések elegendőknek tűnnek Magyarországon a nagyobb járvány elkerüléséhez.

Kiss Róbert rendőralezredes újságírói kérdésre elmondta, a külföldről hazatérőknél minden esetben 14 napos hatósági házi karantén van. Az mentesül a házi karantén alól, aki az egészségügyi vizsgálat alatt bizonyítja, hogy gyógyult, fertőzés jeleit nem mutatja, vagy igazolja, hogy érkezése előtt 14 napos megfigyelés alatt állt.

Kiderült az is, hogy a vidéki vendéglátóhelyek megnyitásakor a benti WC használata nincs megtiltva, és hogy kétnapos szünet után hétfőn visszatér Müller Cecília az operatív törzs tájékoztatóira.

