Karácsony: A rádióból értesülhetek a fővárost érintő kormányzati szándékokról

Karácsony Gergely Facebook-oldalán azt írta, érdemes volt figyelnie, miket mondott az állami rádióban Orbán Viktor, így legalább ő is megtudhatta, mit tervez a kormány Budapesttel. A főpolgármester ugyanakkor megjegyezte, hogy bár fontosak a katonai akciótervek, itt lenne az ideje a humánus akcióterveknek, mert a számok, statisztikai adatok mögött emberek vannak.

A „fertőzöttek”, az „elhunytak” nem kategóriák, hanem olyan édesanyák, édesapák, nagyszülők, testvérek, barátok, szomszédok, akik pár hónapja a koronavírus létezéséről sem tudtak. Az „ágyszámok” orvosokat, nővéreket, egészségügyi és szociális dolgozókat jelentenek, akik egészségüket kockáztatva küzdenek a betegekért, ellátottakért.

Egyetért több dologban is a miniszterelnökkel, régóta mondja is, hogy Budapestre különleges szabályok vonatkozzanak, mert nem kell ahhoz infektológusnak lenni, hogy tudjuk, a világon mindenhol fokozott a kockázat a nagyvárosokban. Ezért világszerte szoros is az együttműködés a kormányok, a városok vezetése és a járványügyi hatóságok között.

Most, hogy a miniszterelnök azt mondta, „a lehető legszorosabb együttműködésre” törekszik, várjuk az eddigi gyakorlat gyökeres megváltoztatását. Mi készen állunk.

Egyetért azzal, hogy a kormány Ausztria példáját tanulmányozza, javasolja is Sebastian Kurz szavainak elemzését, az osztrák kancellár napi 15 ezer tesztelést tart szükségesnek. Karácsony az osztrák tapasztalatokról jövő héten egyeztetne bécsi kollégájával.

Egyetért azzal is, hogy az idősotthonokban kialakult helyzetnek következményei kell legyenek. Ezzel kár késlekedni,

az első és legfontosabb következménynek annak kell lennie, hogy a kormány azonnal elrendeli az ország összes idősotthonban lakó emberének és az ott dolgozóknak a tesztelését. A másik, szintén azonnali következmény, hogy a kormány számon kéri a kormányhivatalt, amelynek vezetése gyakorlatilag megtiltotta a kórházakból az idősotthonokba visszaszállított betegek tesztelését, hiszen egyre nyilvánvalóbb, hogy a fertőzés így és emiatt terjedhetett el az idősotthonokban.

A főpolgármester elengedhetetlennek tartja azt is, hogy a magyar állam az eddigieknél sokkal jobban megbecsülje a szociális ágazatban dolgozókat, akiknek a mostani erőfeszítéseit külön is honorálni kellene, ők ezért vezették be a Budapest-pótlékot még a járvány előtt. A főpolgármester emlékeztet arra, hogy újabb tanulmányok igazolják, a korlátozások lazításának legfontosabb feltétele a tömeges tesztelés.

Szűrés, szűrés és szűrés, nincs már ok a késlekedésre.

Budapest a saját erőforrásaiból 10 ezer gyorstesztet szerzett be, szűrik az ellátottakat és a dolgozókat a szociális ágazatban és a hajléktalan-ellátásban. A főváros által beszerzett védőeszközök elosztásáról pénteken egyeztet a kerületi polgármesterekkel.

Korábban az állami hírügynökség jelentette, hogy Ausztriában a csütörtöki adatok szerint 14 452-en fertőződtek meg, közülük időközben 8986-an gyógyultak meg, és egyre kevesebb beteg szorul kórházi kezelésre. 410-en haltak bele a koronavírus okozta szövődményekbe.

Rudolf Anschober egészségügyi miniszter stabilnak nevezte a helyzetet és lényegesnek tartotta, hogy minél több embert teszteljelenek. Azt mondta, az idősotthonokat és a gondozóházak lakóit, a kereskedelmi dolgozókat részesítik előnyben. Őket már a közeljövőben tesztelik, mert az Európa más országaiban végzett tanulmányok azt mutatják, a koronavírus okozta megbetegedésben elhunytak fele otthonokban él.

