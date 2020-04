Megnőtt az autósforgalom Budapest belvárosában

Ugyan nem mindenhol, de a központi, korábban fizetős övezethez tartozó pesti és budai részeken jelentősen több lett az autó az ingyenes parkolás bevezetése után.

Napok óta megy a vita, hogy az ingyenes parkolás bevezetése milyen forgalomnövekedést hozott Budapesten. Az intézkedésről a kormány döntött, a kerületi polgármesterekkel és a főpolgármesterrel szemben, akik nem támogatták a döntést, arra hivatkozva, hogy a lazítás miatt meg fog nőni az autóforgalom, és áttételesen a fertőzésveszély is nő, ha az emberek kimozdulnak otthonról. A másik oldal szerint viszont, ha autóval közlekednek az emberek, akkor a tömegközlekedés helyett teszik azt, így csökken a fertőzésveszély.

Az Index kikérte a forgalmi adatokat utcára lebontva a járvány előtti időszakról, valamint az ingyenes parkolás bevezetése előttről és utána, hogy eldőljön ez a vita.

A tények azt mutatják, hogy a kormány döntése valóban növelte a forgalom, tehát a polgármesterek joggal ellenezték azt.

A Waze applikáció valós idejű adatai szerint az ingyenes parkolás bevezetése után hétfőn az egy héttel korábbihoz képest 10-15 százalékkal nőtt meg a forgalom. Igaz volt ez kedden és szerdán is.

A Waze-adatokhoz hasonló eredményre jutott a Budapest Közút is, ahol a budapesti hidak forgalmának növekedését mérték az ingyenes parkolás bevezetésének első napján (hétfőn), és azt viszonyították az egy héttel korábbi hétfői, valamint egy járvány előtti átlagos hétfői nap forgalmához. Mivel a budapesti hidak forgalma leképezi a fővárosi forgalmat, itt is hozzávetőlegesen 10 százalékos növekményt mértek egy hét alatt.

A Budapest Közút közölte azt is, hogy egy normál, járvány előtti hétfő forgalmához képest a járvány alatti forgalom múlt hét hétfőn csak a korábbi 60-64 százaléka volt, ami a mostani hétfőn (az ingyenes parkolás bevezetésének első napján) 63-68 százalékra emelkedett. Tehát ha minél kisebb növekmény bemutatása a cél, az is igazat mond, aki azt állítja: a korábbi normál forgalomhoz képest a járvány ideje alatt csak 3 százalékpontos forgalomnövekedést eredményezett a lépés. Fürjes Balázs Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár is utóbbi megközelítésben posztolt Twitteren csütörtök délelőtt.

A Budapest Közút adatai megmutatják:alig emelkedett a forgalom az ingyenes parkolás után.Ábra:fizetős és ingyenes hétfők,a normális élethez viszonyítva, a város közepén,reggel 7-9 között.A normális élethez képest 3% a különbség az ingyenes és fizetős között.Máshol még kevesebb! pic.twitter.com/9RPApqkURF — Fürjes Balázs (@BalazsFurjes) April 9, 2020

Azonban ezek az adatok Budapest egészére vonatkoznak, márpedig nagy eltérések vannak egy külső kerület és egy belső kerület forgalmában. Mivel a fizetős részek a belvárosban és ahhoz közel vannak, így várható volt, hogy a forgalomnövekedés is ide koncentrálódhat. A TomTom autós navigációs eszközöket forgalmazó cég lokális adatai szerint ez így is lett, ami ezen az online böngészhető térképen jól látszik.

A térképen nagyon jól látszik, hogy hétfőn a főváros leginkább igénybe vett parkolási zónáiban, a II. kerület Víziváros, az V. kerületi Lipótváros, valamint a XIII. kerületi Újlipótváros utcáinak többségében 50 százalékot is meghaladta a forgalomnövekedés az előző heti hétfőhöz képest.

A Nagykörút környékén a belső kerületekben is jelentősen megnőtt a forgalom a térkép szerint, valamint Budán a Gellért-hegyen, és a IX. a XI. és a III. kerület központi részein.

