Müller Cecília: egyre nagyobb veszélyben van mindenki, Budapest gócpont lehet

Cikkünket frissítjük.

Az operatív törzs keddi tájékoztatóján dr. Müller Cecília országos tiszti főorvos arról beszélt, hogy jelentősen megemelkedett a koronavírus halálos áldozatainak száma, kilenc idős, krónikus beteg vesztette életét, a fertőzöttek száma pedig 817-re emelkedett. Hozzátette: ahogyan nő a fertőzöttek száma, úgy egyre nagyobb veszélyben van mindenki. A fertőzöttek 60 százaléka Budapesten, illetve az agglomerációban él, ezt a területet különösen érinti a vírus. A szakember kiemelte: különösen fontos, hogy mindenki betartsa a kijárási korlátozást és azokat az időablakokat, amelyek egyes tevékenységeket érintenek. A fertőzések nagy száma miatt, ha ez a tendencia folytatódik, Budapest gócpont lehet.

Számos intézkedést hoztak — látogatási- és kijárási tilalmat rendeltzek el — az idősek otthonaiban, hogy megpróbálják védeni az ott élőket, azonban mégsem tudták megakadályozni, hogy bejusson a fertőzés. Müller Cecília azt kérte a fenntartóktól, hogy az utolsó pontig tartsák be a szabályokat. Minden idősotthonban ki kell jelölni valakit, aki a fertőzés megakadályozásáért felel. A tisztifőorvos azt kérte az otthonok dolgozóitól, hogy ha lehet, ne tömegközelekedéssel menjenek dolgozni. 24 órás műszakban is lehet dolgozni – ezután 48 óra pihenés következik –, hogy ezzel is csökkentsék a mozgás és a vírus behurcolásának veszélyét.

Az idősotthonokat, bentlakásos intézményeket ellátó orvosokat kéri a tiszti főorvos, hogy különösen figyeljenek az idősotthonokra. A fenntartók felelősségét nem bírja hangsúlyozni. Szoros együttműködés kell, a szükséges feltételeket biztosítani kell, egészségügyi védőfelszerelést is.

Egyéni védőeszközzel is fogják majd segíteni ezeket az intézményeket.

Kórházak, fodrászok, álhírek

A kórházparancsnokok ellátják feladataikat 108 kórházban. Napi készletfelmérést végeznek.

Ennek nyomán ma 9 kórházba visznek egyéni védőeszközöket (maszkok, védőruházat, védőszemüveg, stb)

Több mint 15 ezren vannak házi karanténban. Több mint 22 ezer ellenőrzést végeztek a rendőrök. Magatartásszegések is vannak: 499 esetben feljelentés született, 380 főre bírságot szabtak ki — mondta Kiss Róbert rendőr. 67 esetén helyszíni bírság a kijárási korlátozás megszegésével összefüggésben, 51 főt figyelmeztettek.

400 ezer Favipiravir tablettát kaptunk Kínától, ez a szer kínai tapasztalatok jelentősen lecsökkenti a vírusos állapotot: a szer bevétele után a fertőzöttek még négy napig voltak pozitívak, enélkül 11 napig. Az ismert japán gyógyszer a tüdő javulását is elősegíti, korábban az Ebola-járványban használták. A gyógyszer engedélyezése folyamatban van, várhatóan gyorsan megtörténik, egyelőre elraktározták a készletet.

Kérdésre elhangzott, hogy ha valaki a koronavírussal kapcsolatos álhírt talál, a rendőrségi honlapon, egy űrlapon keresztül tehet bejelentést. A Pesti úti idősek otthona a legnagyobb létszámú ilyen intézmény Budapesten. Az utolsó adatok alapján 53 ápoltnak lett pozitív a tesztje és 12 ápolónak. A vizsgálatok még tartanak, mivel sokan élnek és dolgoznak itt, ez tovább fog tartani.

A fodrászok nyitva tartása nem tiltott. Meg lehet oldani, hogy egyszerre egy fodrász dolgozzon és ne legyenek sokan egy, zárt térben.

A Balaton-parton, Velencei tónál, stb. működnek a fagyizók, lángososok, stb. Mi a szabály?

Ahol ülve lehet elfogyasztani az ételt, azok a helyek, éttermek zárva vannak. Ahol elviszik az ételt-italt, ott megengedett a nyitva tartás. Ezért a vásárlóktól azt kérte Müller, hogy tartsák be a távolságot.

Mit tegyen az, aki enyhe tünetekkel küzd, hőemelkedése van, de otthon van? Válasz a tiszti főorvostól: erősítse az immunrendszerét, egészséges táplálkozás fontos, C-vitamin, sok gyümölcs, zöldség, folyadék. Ha láza van, rosszabbul lesz, jelezze a háziorvosnak – mondta Müller.

A konditermekben, kinti kondiparkokban el lehet kapni a vírust, tekintve, hogy sokan használják az eszközöket? Válasz Müllertől: a fertőzött személy nem megy ki, mert nem mehet. Ha nem tudja magáról, hogy fertőzött lenne, akkor a tárgyakon viszonylag rövid ideig marad meg a vírus, szóval kicsi az esélye a fertőzésnek. Ne használjuk egymás után a tárgyakat, amelyeket sokan fogdosnak. Inkább kocogjunk, biciklizzünk — tanácsolta.

Koronavírus az Irgalmasrendi Kórházban

Müller Cecília arra a kérdésre, hogy koronavírus-fertőzés miatt kellett-e bezárni a Budai Irgalmasrendi Kórház belgyógyászati osztályát azt válaszolta: ha olyan tömegű megbetegedés fordul elő, hogy nem tud az osztály több beteget fogadni vagy a betegellátásnak zavara mutatkozik, akkor a népegészségügyi hatóság kijelöl egy másik osztályt. A magánlaborok által végzett tesztekről nincsenek összegyűjtött információik, ezek nem jelennek meg a kormányzati statisztikában. Magyarországon már minden korosztályban vannak koronavírus-fertőzöttek, gyerekek is megbetegedtek, de ők általában könnyebben viselik a betegséget, ha nincsen valamilyen krónikus problémájuk.

Készül egy, a lakosság átfertőzöttségét vizsgáló kutatási terv. Az átfertőzöttséget abból tudják kikövetkeztetni, hogy milyen ellenanyagszintet mérnek a lakosokban, bizonyítva azt, hogy már átestek a betegségen. Hogy ez mikorra várható, az nem derült ki.

Kiss Róbert elmondta: 58 szállodát jelöltek ki az egészségügyi dolgozók elhelyezésére, de nagyon sok más hotel maga is felajánlotta a kapacitásait.

Kiemelt kép: MTI/MTVA