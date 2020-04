Verekedni kezdett a boltban egy férfi, mert nem adtak neki sört a nyugdíjasok idősávjában – videó

Gyorsított eljárásban állították bíróság elé azt a 30 éves hajléktalan újpesti férfit, aki rátámadt egy eladóra és vásárlóra azért, mert nem szolgálták ki a nyugdíjas-idősávban.

A férfi az korlátozást bevezető intézkedést követő délelőtt az élelmiszerbolt látogatási idősávját megszegve sört, valamint chipset akart vásárolni egy újpesti kisboltban.

A bolt eladója figyelmeztette a férfit, hogy délelőtt 9 és 12 óra között nem vásárolhat, de ő ennek ellenére a kiválasztott termékeket levette a polcokról, majd fizetni próbált, de a pénz elfogadását a bolti eladó megtagadta, mire a férfi szitkozódni kezdett.

Ezt hallotta egy boltba belépő nyugdíjas vevő is, aki kérdőre vonta a férfit, mire ő többször is pofon ütötte az idős férfit, és közben több terméket a földre sodort a polcról Ekkor az eladónő a megtámadott vásárlója segítségére sietetett, mire a támadó őt is arcul ütötte, aki ettől az egyik polcnak esett. A magáról megfeledkező férfit végül többi vásárló fogta le, és vitte ki az üzletből.

A kerületi bíróság 90 nap elzárásra ítélte a büntetett előéletű férfit. Az ítélet jogerős és végrehajtható.