Orbán Viktor elhúzódó járványra számít – videó

A kutatócsoportok vezetőivel egyeztetett a hazai gyógyszergyártásról a kormányfő.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által támogatott koronavírus-kutatócsoportok munkájáról tájékozódott Orbán Viktor kormányfő és Palkovics László miniszter. A miniszterelnök a videokonferencián a hazai gyógyszergyártás és -raktározás fejlesztésének szükségességéről beszélt, tudatta az MTI-vel Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár.

Minderről a kormányfő Facebook-oldalán egy videót is közzétettek.

Egyeztetés a professzorokkal. A gyógyszerek tesztelése folyamatban // Day twenty-two. Consultation with professors. Medicine tests in progress

A munkacsoportok vezetői ismertették kutatásaik eddigi eredményeit, tájékoztatást adtak a közeljövőben várható lépésekről.

Orbán Viktor azt mondta: a járvány hosszú lesz, a java most következik. Vakcina nincs, sokáig nem is lesz.

Mint mondta, szükségünk van minden lehetséges gyógyszerre, ami enyhíti a betegség tüneteit. Magyarországon több gyógyszer tesztelése zajlik, vannak olyanok, amelyeket gyártani is tudunk. A miniszterelnök azt mondta, az a feladat, hogy a következő hetekben elegendő mennyiségű gyógyszert halmozzunk fel.

Az egyeztetésen Jakab Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem docense, a virológiai kutatócsoport vezetője, Kacskovics Imre, az ELTE Természettudományi Karának dékánja, Röst Gergely matematikus, a Szegedi Tudományegyetem docense, Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora, Józsa János, a BME rektora, Závodszky Péter biofizikus, az MTA tagja, Bogsch Erik, a Richter Gedeon Nyrt. elnöke, Keserű György, gyógyszerkutató-vegyész, valamint Lacza Zsombor ortopéd-traumatológus szakorvos, az MTA doktora vett részt.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium közölte, hogy több mint 2,3 milliárd forintos támogatással egy tucatnyi, a koronavírussal szembeni védekezést erősítő kutatás-fejlesztési projekt zajlik Magyarországon. A Koronavírus Kutató Akciócsoport több, párhuzamos alap- és alkalmazott kutatási projektet vezet.

A cél a kórokozó jobb megismerése, a fertőzési mechanizmusok vizsgálata, a lehetséges megelőző lépések felderítése, hatékony gyógyszer, gyógymódok, terápiás szerek, eszközök kifejlesztése. A projektek különböző előkészítettségi fázisban vannak, de több esetében már a végrehajtás zajlik.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal ezeket az ügyeket a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap terhére benyújtott egyedi támogatási igényekként, sürgősséggel kezeli.

Palkovics László miniszter hangsúlyozta, hogy a koronavírus nemcsak az egészségügyi ágazatban dolgozók hősies helytállására hívta fel a figyelmet, hanem egyértelművé tette azt is, hogy az országoknak minél nagyobb mértékben képessé kell válniuk az önellátásra.

A magyar emberek egészségének védelme érdekében nélkülözhetetlen, hogy a világszínvonalú hazai szaktudásra építve saját erőből tehessünk a megelőzésért, a betegek megfelelő ellátásáért, kezeléséért.

A miniszter emlékeztetett arra is, hogy a gazdaság újraindítását is támogathatja, hogy a gyakorlatban beváló termékek a hazai vállalkozások nemzetközi piacra lépését, versenyhelyzetük erősítését is segítheti.

Mint ismert, egyetemi, kutatóintézeti és vállalati szereplők bevonásával konzorcium alakult a koronavírus elleni terápiás szer kifejlesztésére. A konzorcium tagjainak közreműködésével a Richter Gedeon Nyrt. a vírust a beteg szervezetében semlegesítő, a vírusfertőzött sejteket elpusztító fúziós fehérjét állít elő.

A Szegedi Tudományegyetemen megvalósuló kutatás célja a koronavírus magyarországi terjedésének matematikai modellezése, elemzése, prognózisok készítése. A kutatás a járvány lassítása, az egészségügyi rendszer leterheltségének mérséklése érdekében támogatja a bizonyítékokon és számításokon alapuló döntéshozatalt.

A szakemberek a pontos fertőzésterjedési modellezéshez a járvány kitörése előtti és utáni kapcsolati és utazási szokásokról gyűjtenek adatokat. A kutatást egy online kérdőív (elérhető itt: https://covid.sed.hu/) néhány percig tartó kitöltésével bárki segítheti, az első héten több mint 150 ezren szántak erre időt.

Az Eötvös Lóránd Kutatási Hálózat közreműködésével a koronavírus fertőzés kezelésére és akár megelőzésére szolgáló, nagy hatékonyságú gátlószer kifejlesztése indult meg. A szintén kidolgozás alatt álló hiperakut szérumterápia a gyógyultak vérében termelődő, vírust legyőző ellenanyagokat használja a megbetegedettek kezelésében. További projektekben a fertőzés terjedését fékező, lassító készítmények, a kórházi ellátást támogató orvostechnikai eszközök kifejlesztése, a hazai gyártókapacitások bővítése van előkészületben.

Palkovics László szerint a magyarországi kutatás-fejlesztés és innováció szereplői a veszélyhelyzetben is bizonyítják kimagasló színvonalú tudásukat, képességeiket, gyorsaságukat. „A megkezdett projektek alapján a hazai szakemberek, intézmények és vállalatok alkalmassá teszik Magyarországot az eredményes egészségügyi védekezésre.

Koronavírus: a leendő gyógyszert nem használhatjuk otthon Ha már engedélyezett hatóanyagokból sikerül gyógyszert készíteni, annak adagolása csak kórházban történhet.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök az Innovációs és Technológiai Minisztérium által támogatott koronavírus-kutatócsoportok munkájáról tájékozódik videokonferencia keretében a minisztérium épületében. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher