Ilyen felszerelést biztosít a kormány egy háziorvosnak a járvány idején

Dühös vagyok! 😡 Most mondják be a tévében, hogy több ezer ffp2-es maszkot nem vettünk mi át, háziorvosok. Nos, először is 50 db sebészi maszkot ígértek, amiért nekünk kellett elmenni. Volt, akinek 90km -t utazva úgy, hogy két körzetet lát el, mert helyettesít is, tehát igazából nincs rá ideje, hogy ő furikázzon azért az 50 maszkért. Aki mégis el tudott menni, az maximum 20, esetleg 40 sebészi maszkot kapott, nem az ígért 50-et. Aztán jött a hír, hogy kapunk 3 db ffp3-ast. Nos, azok kivétel nélkül mind ffp1-esek voltak, ami nem jobb, mint egy sima sebészi maszk. Nagyon dühös vagyok, hogy hazudnak… 😡

– írja a Facebookon egy háziorvos rezidens azzal kapcsolatban, hogy milyen védőfelszerelést kaptak a kormánytól az orvosok. A 444 egy másik háziorvossal is beszélt, aki megmutatta a saját járványügyi felszerelését: egy 100ml-es, boltban is kapható fertőtlenítőt és három darab ffp1-es maszkot, ami nem is igazán működik a vírus ellen. Raádásul a három maszkot két asszisztensével közösen kapta, de egy orvosnak sem lenne elég, mert négy óránként az előírások szerint cserélniük kellene.

A háziorvos szerint at elegendő felszerelés az lenne, ha jutna szemüveg, műszakonként két FFP3-as maszk neki és az asszisztensnek is, ha egyszerhasználatos köpenyekben dolgozhatnának és ha előfordul gyanús eset, akkor szükség lenne elérhető védőruhára is, írja a lap.

Kiemelt kép: 444.hu