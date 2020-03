Egy gyerek is elkapta a koronavírust a XV. kerületben

Pozitív lett egy gyerek koronavírus-tesztje a XV. kerületben, írja a Facebookon a gyereket vizsgáló rendelő egyik orvosa. A rendelő csütörtökön fertőtlenítés miatt zárva tart.

Az Index felhívta a posztot író Király Balázst, aki megerősítette, hogy valóban pozitív lett az egyik gyerek koronavírus-tesztje. A teszt eredménye csütörtökön derült ki, ezután zárták le fertőtlenítés miatt a rendelőt. A doktor úgy tudja, a gyerek otthon van, így tehát nem kellett kórházba mennie.

Az Operatív Törzs sajtótájékoztatóján is elhangzott, hogy hatósági karanténban mostantól beteg is tartózkodhat. Gulyás Gergely miniszter viszont délelőtt még bagatellizálta, hogy gyerekek is elkaphatnák a vírust.