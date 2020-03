Átmenetileg bezár egy visegrádi étterem, ahol vendég volt az egyik koronavírusos beteg

– olvasható a visegrádi Renaissance Étterem Facebook oldalán.

Mint írják, miután tudomást szereztek az esetről azonnal bezártak, illetve megkezdték a fertőtlenítést. Hozzáteszik, az esélye, hogy bárki is megfertőződött volna, a vizsgálatot végző szakemberek szerint rendkívül csekély.

Valamennyi munkatársuk, aki érintkezett, vagy érintkezhetett a fertőzött személlyel, önkéntes karanténba vonult. Mindannyian tünetmentesek.

Nehéz most megfelelő szavakat találnunk közvetlen érintettként abban a helyzetben, amely előreláthatólag a teljes vendéglátó ágazat működése számára rendkívül súlyos regressziót jelent majd. Ennek fontossága azonban nem élvezhet prioritást a közegészségügyi szempontokhoz képest, amelyeket mint mindig, így most is mindenek elé kell helyeznünk