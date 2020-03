Robbanás történt egy műhelyként használt melléképületben Nyíregyházán, a Debreceni úton – közölte a katasztrófavédlem a honlapján.

Mint írták, a detonáció során egy fedett gépjárműtároló és egy másik épület is megrongálódott. Továbbá kisebb tűz is keletkezett, amit a lakók a megyeszékhely hivatásos tűzoltóinak kiérkezése előtt eloltottak. A mentők is a helyszínre érkeztek.