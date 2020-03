Gyurcsány az átálló szocialista polgármesterekről: nem vagyunk fejvadászok

A Demokratikus Koalíciónak (DK) nincs hódító személyzeti politikája, nem vagyunk fejvadászok

– ezt mondta Gyurcsány Ferenc a Magyar Narancsnak adott interjújában arról, hogy két budapesti szocialista polgármester átlép az általa vezetett pártba. Mint mondta, kiszámítható volt, hogy az MSZP-ben „boldogtalanok lesznek emiatt és másban keresik majd a hibát”. A DK elnöke ugyanakkor tagadta, hogy újabb MSZP-s politikusokat, vagy alapszervezeteket kívánnak átcsábítani a DK-ba.

Gyurcsány szerint nem egyedi, ami történt, az elmúlt időszakban az összes ellenzéki polgármesterrel tárgyalt, a két átlépő polgármester is megfordult nála, ott jelezték, hogy már meghozták a döntésüket. Erről azt mondta:

Itt ültek nálam, a legőszintébben azt hittem, hogy Budapestről, az országról fogunk beszélni. A találkozó felénél láttam, ők lényegében azért jöttek, hogy átlépjenek a DK-ba. A maradék időben arról beszélgettünk, hogy átgondolták-e, hogy milyen a viszonyuk a helyi DK-val. Kiderült, hogy magukban ezt már elrendezték. Most mit mondhattam volna?

A DK elnök megjegyezte, hogy habár az LMP-s Ungár Péter bírálta őt a történtek miatt, ő akkor hallgatott, amikor az LMP igazolta le az egykori szocialista Demeter Mártát.

Gyurcsány az interjúban beszélt az ellenzéki együttműködést veszélyeztető két témáról, az általa meghirdetett és képviselt egyetlen ellenzéki lista 2022-es igényéről. Szerinte a következő választás nagy tétje, a kormányváltás esélyéről szóló vita. Ez utóbbival és a választási felkészüléssel kapcsolatban Gyurcsány azt mondta, a Jobbik és az MSZP érdemi támogatottsággal bíró politikai erők lesznek a következő választáskor is. Abban viszont Gyurcsány biztos, hogy 2022-ben alakulni fog a magyar pártstruktúra, ám most az elnyúló politikai-hatalmi viták tényleg ártanak az ellenzéknek, ezért kell lezárni a választási együttműködés kérdéseit. Gyurcsány kiemelte azt is, csakis az egy közös lista, és közös jelöltek konstrukciójában lát esélyt a kormányváltásra.

A Jobbik válságáról, az onnan egymás után kilépő pártagokról szólva azt mondta:

A Jobbik politikai stratégia és vezetési értelemben is átmeneti időszakban van, normális, hogy ez feszültségekhez vezet, most átmenetileg ki kell fizetni az irányítás árát. Ha jól csinálják, utána erősödni fognak.

Kiemelt kép: MTI/Máthé Zoltán