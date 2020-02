Új fideszközeli hírmagazin indul Pécsen

Pécs Aktuál néven új hírmagazint indít néhány fideszes kötődésű pécsi újságíró, írja a Szabad Pécs. A lap főszerkesztője Szabó Sára lesz, aki korábban a fideszhez hajló PécsMa.hu-nak és a Pécsi Híreknek, valamint Pécs Televíziónak is dolgozott.

A lap mögötti ötletgazda Kapitány Gergely, egy ismert pécsi, fideszközeli kommunikációs szakember lehet, aki korábban OK Pécs néven csinált újságot, de volt a KESMA-n belüli SzegedMa főszerkesztője és Páva Zsolt fideszes expolgármester kampányfőnöke is.

A lapot működtető cég tulajdonosa pedig Fodor-Petrov József, azaz “Fodi”, aki korábban az Andy Vajnával is bizniszelő pécsi Rádió 1-hez is köthető, írja a Szabad Pécs.

A Pécs Aktuál beharangozójában azt írják, hogy

ha csak egyetlen szóval kellene jellemezni Pécs legújabb online hírmagazinját, akkor ez a szó a Tisztesség lenne. (…) Ha két szót is használhatnánk, akkor másodikként az Egyensúlyt mondanánk. És, ha netán három is beleférne, akkor még a Sokszínűséget is oda biggyesztenénk.