Külföldre akart utazni a lopott pénzből a pécsi sorozatbetörő

A Pécsi Járásbíróság elrendelte annak a férfinak a letartóztatását, aki több pécsi lakásba is betört az utóbbi néhány hétben.

A férfi január 20. és február eleje közötti időszakban két családi házba is úgy ment be, hogy befeszítette az ablakot. Ezekből a házakból karórákat, készpénzt, dísztárgyakat tulajdonított el két és félmillió forint értékben, a rongálással pedig körülbelül 400 ezer forintos kárt okozott. A gyanúsított egy harmadik ingatlanba is megpróbált bejutni úgy, hogy az ablakrácsot leszerelte, de végül nem sikerült neki, így a helyszínről eltávozott.

A többszörösen büntetett előéletű gyanúsítottat a rendőrség elfogatóparancs alapján fogta el, ellene más büntetőeljárás is folyamatban van. Arra vonatkozóan is adat merült fel, hogy a németországi lakcímmel rendelkező gyanúsított külföldre készült utazni.

De alaposan feltehető az is, hogy szabadlábon hagyása esetén elérhetetlenné válna, veszélyeztetné a bizonyítást, illetve újabb szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményeket követne el.

A bíróság határozatát az ügyész tudomásul vette, a gyanúsított és védője fellebbeztek, így a végzés nem végleges.