A KDNP-s Nacsa Lőrinc szerint nem fake news, ha máskor készült fotóval illusztrál Németh Szilárd egy hírt

Németh Szilárd még pénteken idézett egy álhíres posztot a kelebiai határátkelőről, csak a 444 kiszúrta, hogy a csatolt kerítésmászós kép Görögországban, Leszbosz szigetén készült 2019-ben, a mutogatós kép pedig a bosnyák-horvát határon 2018-ban.

Az RTL Klub Híradója egy KDNP-s képviselőt, Nacsa Lőrincet kérdezte, hogy mit szól a fake newshoz, de szerinte itt nem erről volt szó. Nacsa hangsúlyozta, hogy a fotók nem állnak messze a valóságtól, hiszen ha nem is most és nem Kelebiánál, de a magyar határnál is másztak át menekültek.

A fake news fotó akkor lett volna igaz, ha ez a kép nem lett volna igaz. Ez a kép egy valós kép, csak nem ott készült. Nem akkor és nem ott készült, ezt lehet, fel kellett volna tüntetni

– magyarázta.



A fake news kép azt jelenti, hogy ha hamisítanak egy képet, vagy ha egy kép nem is történik meg, hanem photoshoppal odarakják. Ez a kép valós kép, megtörtént pár száz kilométerre

– foglalta össze Nacsa Lőrinc.

Kiemelt kép: MTI/Soós Lajos