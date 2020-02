Tavaszias hétvége a tél közepén

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 10 és 18 fok között alakul szombaton

– írja a kiderul.hu. A tavaszi időjárást idézi február közepén az is, hogy késő estére is csak 3 és 12 fok közé hűl le a levegő. Az ország nagyobbik részén változóan felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel, de az északkeleti határvidéken tartósan felhős körzetek is maradhatnak. Az megnövekszik viszont a felhőzet, és az északi, északnyugati tájakon néhol előfordulhat kisebb eső, záporeső.

Vasárnap ismét megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Eleinte néhol, majd délutántól az ország északi felében szórványosan várható eső, zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 10, 15 fok között alakul.

Kiemelt kép: Farkas Norbert / 24.hu