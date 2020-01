Így kerülhet közelebb a sas látásához (x)

Létezik olyan technológia, amivel közelebb kerülhetünk a sas szuperéles látásához! A Sasszemklinika új látásjavító eljárást vezetett be.

A SASSZEM FEMTO SMART lézeres szemműtét segítségével jobb látásminőség, élesebb látás érhető el, mint szemüveggel vagy kontaktlencsével. Szinte hihetetlen, de az új eljárás élesebb látást biztosíthat, mint amire azok szeme képes, akiknek sohasem kellett szemüveget viselniük.

Ahhoz, hogy felderítsük az új kezelés titkát, meg kell értenünk miért lát a sas sokkal jobban, mint mi emberek?

A modern ember életében a túlélés szempontjából nem jelent hátrányt még a rövidlátás, a távollátás, az asztigmia vagy az olvasószemüvegesség sem. A szemüveg, a kontaktlencse és a hagyományos lézeres szemműtét orvosolja is ezeket a fénytörési hibákat. De ha már 100%-os a látásunk, akkor sem látunk úgy, mint a sas. Mi ennek az oka?

Egy sasnak 100 m magasból is észre kell vennie a fűben az egeret, ha nem akar éhen maradni. Az embernek ez nem kell túléléshez, ezért a szemünk nem is olyan tökéletes.

A sas szeme tökéletes optikai rendszer, minden része ideálisan töri a fényt a tökéletes kép érdekében. Olyan, mint egy méregdrága professzionális fényképezőgép, tökéletesre csiszolt lencsékkel, hatalmas felbontású érzékelővel. A mi szemünk a sas szeméhez képest egy olcsó mobiltelefon kamerájának színvonalát sem éri el. Az ember szeme „gyárilag” egyáltalán nincs tökéletesre csiszolva, rengeteg rejtett hiba van benne.

A SASSZEM FEMTO SMART eljárás titka, hogy a magasabb rendű fénytörési hibákat is megszünteti, így közelebb juthatunk a sas tökéletes optikai rendszeréhez.

Pontosan mik is ezek a magasabb rendű fénytörési hibák?

A magasabb rendű hibákat a hagyományos mérőeszközök nem képesek kimutatni. Ezek olyan apró eltérések, amelyek teljesen egyéniek és minden ember esetében eltérők, akár az ujjlenyomatunk. A tudomány már évek óta képes feltérképezni ezeket az egyenetlenségeket, a furcsa nevű aberrométer, magyarul hullámfront mérő műszer segítségével.

A Sasszemklinika célja, hogy a lehető legközelebb vigye pacienseit a sas látásához. Több mint 10 éve nagy sikerrel be is vezette a Sasszemkezelést©, amikor az első generációs aberrométer technika elérhetővé vált. A fejlődés az elmúlt 10 évben sem állt meg és megszületett a hullámfront mérők új generációja, a SCHWIND német lézergyártó PERAMIS nevű műszere.

Magyarországon is elérhető!

A második generációs hullámfront mérők világszínvonalú képviselője a Sasszemklinikán található Schwind PERAMIS. A PERAMIS sokkal pontosabb és lényegesen nagyobb felbontású, mint elődei. Az új mérőműszer 45 ezer mérési pontról szolgáltat 1.485.000 adatot másodpercenként. Ez olyan pontosságot tesz lehetővé a SASSZEM FEMTO SMART lézeres szemműtét során, amelyről eddig álmodni sem lehetett.

A Sasszemklinikán szintén a SCHWIND által gyártott multidimenzionális lézer működik, mely képes tökéletesen együttműködni a SCHWIND PERAMIS-sal. A kezelés során a SCHWIND lézer elvégzi a PERAMIS által mért magasabb rendű fénytörési hibák korrekcióját a több millió mérési adat alapján.

Lássuk az eredményt!

Az emberi szem a SASSZEM FEMTO SMART kezelés után jobban hasonlít a sas ideális optikai rendszerként működő szeméhez. A SASSZEM kezelést követően elérhetővé válik a 100 %-osnál jobb látás, a 100 % feletti látásélesség.

A 100 %-os látásélesség egy átlagosan jól látó ember látásélessége, azé, aki 5 m-ről el tudja olvasni a látótábla legkisebb betűit is. Aki erre 6 m távolságból is képes, annak a látásélessége 120 %-os, 20 %-kal jobb, mint az átlagos emberi látás.

A tökéletes látáshoz önmagában nem elég az akár 100 % feletti látásélesség. Az is nagyon fontos, hogy a látásminőség is jó legyen. A PERAMIS nem csak több adattal dolgozik, de a tervező szoftver képességei is messze meghaladják az első generációs aberrométerek /hullámfront mérők/ képességeit. Tartalmaz egy topgráfiás modult is, egyedülálló módon kombinálja a topográf és a hullámfront mérő képességeit. Ennek köszönhetően a SASSZEM FEMTO SMART kezelés után nem csak a látásélesség kiemelkedő, de akár a látásminőség is jobb, mint bármilyen előző eljárással elérhető volt.

Tagadhatatlan, hogy a sas még így is lekörözné a SASSZEM FEMTO SMART kezelésen átesett, akár 120-150%-os látású embert. Ennek az az oka, hogy az optikai rendszert a PERAMIS vezérelte lézer képes ideálissá formálni, de a látóhártya felbontását nem tudja megnövelni. Ebben még mindig a sas a jobb. A sas látóhártyáján ugyanis kb. 6x annyi érzékelő sejt van, mint a miénken. Aki tehát észre akarja venni az egeret 100 m magasból, az továbbra is jobb, ha sasnak születik. Aki megelégszik azzal, hogy lényegesen jobban láthat, mint szemüveggel, kontaktlencsével, vagy jobban, mint embertársai, az a Sasszemklinika SASSZEM FEMTO SMART kezelésével is elégedett lesz.

Fájdalommentes és biztonságos!

Maga a műtét maximum 15 percet vesz igénybe és teljesen fájdalommentes. Ellentétben a hagyományos PRK eljárással, a műtét utáni napokban sem kell fájdalomra, fénykerülésre, idegentest érzésre számítani. Általában nincs akadálya a másnapi munkába állásnak, számítógép használatnak, fizikai terhelésnek.

Nézze meg a páciensek első reakcióit a Sasszemklinikán végzett lézeres szemműtét után!

Válassza a tapasztalat garantálta biztonságot!

A Sasszemklinika az elmúlt 23 évben több mint 100.000 lézeres szemműtétet végzett, többet, mint az összes magyar lézerklinika együttesen. A Sasszemklinika orvosai a lézeres látásjavítás legtapasztaltabb hazai szakértői. A klinika munkáját háromszor ismerték el eddig MagyarBrands díjjal.

