Karácsonyékkal együtt hozná rendbe a Népligetet és a Hajógyári-szigetet a kormány

– mondja Fürjes Balázs kormánybiztos a szerdai Népszavának adott interjújában.

Az interjúban sok mindenről szó esik a Ligettől a Lánchídig, de Fürjes lakáspolitikáról is beszél.

Én három dolgot javaslok alaposan megvizsgálni. Városfejlesztési célokkal kombinálva ott ösztönözzük a lakásépítést, ahol jó közlekedéssel feltárt, parlagon heverő, köztulajdonban lévő területeink vannak. Érdemes megfontolni az 5 százalékos lakás áfa területspecifikus, tehát csak bizonyos városrészekben megvalósul építkezésekre vonatkozó visszaállítását. Emiatt bizonyosan lesznek vitáim a kormányban. Másodszor programot kell indítani a rozsdaövezeti, barnamezős, lepusztult állami-önkormányzati területek felhasználására lakófejlesztésekre. Harmadrészt meggondolandó egy olyan bérlakásprogram indítása, amit a Pis vezette lengyel kormány vezetett be négy évvel ezelőtt. Ez az aktív generációkat, azon belül is az átlagjövedelem körül keresőket célozza, hosszabb távon felkínálva a tulajdonszerzést is.