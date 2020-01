Egy 18 éves lányt is őrizetbe vettek a dunavarsányi gyilkosság miatt

Egyre durvább dolgok derülnek ki a szilveszteri dunavarsányi gyilkossággal kapcsolatban. A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság a letartóztatásban lévő család három tagján kívül ugyanis már egy 18 éves fiatal lányt is őrizetbe vett a bűncselekmény miatt. Úgy tudjuk, hogy az emberöléssel gyanúsított fiatal lány az előzetesben lévő 19 éves fiú barátnője. A fiatal lányt a Komárom-Esztergom megyei Naszály településen fogták el.

Az elkövetők szilveszterkor egy rokonuknál iszogattak, majd este 11 körül átmentek az 56 éves férfihez, hogy pénzt szerezzenek tőle. A férfival azonban italozás közben összeszólalkoztak, így távozniuk kellett.

Később azonban az elkövetők visszatértek és erőszakkal benyomultak a házba, ahol a nő élettársa eszméletlenre verte a férfit, míg családtagjai értékek után kutattak. A magához térő férfitől a 19 éves N. Tamás pénzt követelt, miközben 37 éves társa, B. Krisztián többször is fejbe rúgta. A cselekménybe N. Károlyné is bekapcsolódott. A támadók végül mindenféle kezükbe kerülő dologgal – így üveg- és porcelántárgyakkal, székkel – ütötték a férfi fejét, sőt még egy mikrohullámú sütőt is hozzávágtak, majd ráborítottak egy asztalt.

A férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt. Ezután az elkövetők az általuk a házból összeszedett értéktárgyakkal és élelmiszerrel eltávoztak. Az áldozat holttestét négy nappal később találták meg.

A 19 éves fiú és szülei már letartóztatásban vannak, alighanem hasonló sors vár a brutális gyilkosság negyedik gyanúsítottjára is.

Fotó: police.hu