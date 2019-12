Tíz éve hallgat a Parlamentben, mégis 1,1 milliót keres a szótlan fideszes

A magyar politika egyik nagy kérdését járta körbe tegnap esti híradójában az RTL Klub, arra próbáltak rájönni, hogy mit csinál a Fidesz-KDNP-s Bíró Márk a Parlamentben. Nem sokat -derült ki az anyagból.

A Nógrád megyei fideszes parlamenti képviselő ugyanis hiába képviselő tíz éve, „az elmúlt egy évtizedben egyszer sem szólalt fel az Országgyűlésben” – hangzott el a riportban. Szót is csak egyszer kért, mint az később kiderült: azt is tévedésből.

Emellett tíz év alatt 13 törvényjavaslathoz adta a nevét, többségében azonban olyanokhoz, amelyeket a Fidesz-KDNP közösen nyújtott be az Országgyűlésnek. Utoljára 2017-ben élt bármilyen kezdeményezéssel a Parlamentben, igaz, ez az elmúlt másfél évben egyszer sem történt meg vele újra, ahogy továbbra is kitartóan hallgat. Bíró a Honvédelmi Bizottságnak is tagja, de az esetek több mint felében egyik képviselő társa helyettesíti. Legemlékezetesebb megmozdulása az volt Bírónak, hogy ő is azon kormánypárti képviselők tartozott, akik kicsavarták Hadházy Ákos kezéből azokat a táblákat, amelyeket nemrég Orbán Viktor beszéde közben tartott fel.

A képviselők fizetésének megemelését mégis megszavazta idén.

Ez alapján Bíró Márk havonta több mint 1,1 millió forintot kap a munkájáért

– hangzott el a riportban.

Kiemelt kép: Bíró Márk, a Fidesz-KDNP (j) országgyűlési képviselője átveszi megbízólevelét Patyi Andrástól, a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) elnökétől és Pálffy Ilonától, a Nemzeti Választási Iroda elnökétől az országgyűlési választáson listás mandátumot nyert képviselők megbízólevelének ünnepélyes átadásán az Országházban 2018. május 4-én. MTI Fotó: Szigetváry Zsolt