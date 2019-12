Nem hirtelen felindulásból késelte meg tanárát a győri diák

Három tanítási órát várt a diák, miután kisétált az osztályfőnökéhez és megkéselte – írja az Index a csütörtöki győri késelésről. Az eddigi információk még arról szóltak, hogy egy tanítási óra végén egy hármas osztályzat miatt dühében támadt rá a pedagógusra a Jedlik Ányos Gimnázium egyik tanulója. A portál cikke szerin a diák második órán kapta meg hármas matek dolgozatot és az ötödik órában, fizika órán késelte meg az osztályfőnökét.

Kivitte a füzetét, hogy szeretne valamit mutatni, a tanárnő mögé állt és hátba szúrta. Először azt hittük, hogy a tanárnő rosszul lett, mert egy kicsit félredőlt, Bandi meg csak segít neki. Aztán megláttuk a kezében a kést. A mellettem ülő srác kiugrott a padból, de addigra még egyszer megszúrta a kezén. Végül ő csavarta ki a kezéből a kést, egy másik osztálytársunk pedig kirohant a teremből segítséget hívni

– ezt mondta az Indexnek a fiú egyik osztálytársa. A sikoltozást három osztályteremmel arrébb is hallották, végül két tanár rohant be az osztályba, ők vitték ki a megsebesített pedagógust a teremből. Az 51 éves pedagógus jelenleg is kórházban van, a nő állapota stabil, néhány napon belül hazaengedhetik. Az iskola igazgatója a lapnak azt nyilatkozta, hogy

azt, hogy a jövőben, hogyan tudják majd az iskolák ellenőrizni, hogy a gyerekek mit visznek be az iskolába, magasabb körökben dől el.

A késelő diák az iskola kollégiumában lakott, jelenleg őrizetben van.