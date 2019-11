Sorminta: Óbudán se ad át Facebook-, és Instagram-oldalt az elbukott fideszes vezetés

Újpesthez és Józsefvároshoz hasonlóan a kerület előző, Fideszes vezetése Óbudán sem akarja átadni a kerület közösségimédia-csatornáit az új, ellenzéki városvezetésnek – írja a Narancs.hu.

A portál szerint Bús Balázsék, azaz Óbuda előző vezetése arra hivatkozva nem adják át az Óbuda-Békásmegyer Facebook- és Instagram-oldal kezelését a kerület új vezetésének, hogy azokat civilek működtetik.

Ez pedig azért aggályos, mert minden jel arra utal, hogy a két csatorna eddig

a 3. kerület hivatalos oldalaként működött.

A majdnem 25 ezer követővel rendelkező Facebook-oldal például a kerület nevét felhasználva, Óbuda hivatalos logójával posztolta az önkormányzat programjait, hivatalos eseményeit, Óbuda hivatalos Youtube-csatornája is össze van fűzve az oldallal, és a regisztráció gombra kattintva is a Óbuda hivatalos oldala tölt be.

A Narancs.hu cikke úgy zárul:

Bús Balázsék Óbuda hivatalos oldalának kezelését, illetve a polgármesteri hivatal mindössze 7 ezres Facebook-oldalát átadták az új vezetésnek, igaz ezzel az utolsó pillanatig vártak, hiszen csak a választások után két héttel, az első alakuló ülés után adták ki kezükből a két oldal kezelését.

Kiemelt kép: Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer Fidesz-KDNP-s polgármestere kampányindító sajtótájékoztatóján az Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont udvarán 2019. július 23-án. MTI/Máthé Zoltán